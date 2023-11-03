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黑幫份子玩槍抵腦門向友炫耀 意外爆頭身亡

記者翁唯真、陳恩惠／桃園3日電
有竹聯幫背景的蔡姓男子，上月在家中把玩改造手槍，蔡男原以為手槍故障，刻意把槍放在額頭扣扳機，沒想到竟成功擊發，子彈當場打中腦門，瞬間爆頭身亡。(圖：民眾提供)
有竹聯幫背景的蔡姓男子，上月在家中把玩改造手槍，蔡男原以為手槍故障，刻意把槍放在額頭扣扳機，沒想到竟成功擊發，子彈當場打中腦門，瞬間爆頭身亡。(圖：民眾提供)

桃園龍潭竹聯幫虎堂桃園分會長蔡姓男子，上月底因蘇姓友人來訪，在家取出一把綠色改造槍，並當著友人及兩名青少年面把玩，來來回回不過13秒，怎料原本以為故障的手槍，放在額頭扣第二次扳機竟成功擊發，子彈當場打中腦門，瞬間爆頭噴血，送醫不治。

桃園地檢署表示，檢察官已會同法醫完成相驗，將清查槍彈的來源，為求慎重，檢方不排除擇日解剖，釐清死因。

據了解，蔡男和父親都是做工程，蘇姓友人則有妨害自由案被通緝。上月31日，蘇男帶著2名未成年兒子到蔡男家作客，蔡男拿出長約15公分的改造手槍把玩炫耀。

根據監視影片顯示，蔡男在蘇男面前從槍盒中取出槍枝，先拿起槍枝抵著頭，再用右手拇指連續扣扳機多次，見槍枝無任何反應，還將槍口對著坐著沙發上的蘇男比畫，似乎要蘇男確認是否卡彈，不過蘇男下意識以右手虛晃，企圖擋住對著他的槍口。

蔡男為證明槍枝故障無法擊發，隨即又拿起槍二度抵住額頭，再以右手拇指扣下扳機，未料子彈直接打中腦門，蔡男因後座力往後倒，當場爆頭鮮血湧出，相當驚悚。

蘇男被突如其來槍響嚇到從椅子上彈起，2名少年見狀也將身體蜷曲瑟縮在沙發上，3人嚇傻在一旁，停頓數秒才反應過來，最後倉皇離去。蔡妻聽見槍響後下樓查看，立刻報警將丈夫送醫，但回天乏術，警方在場找到一枚彈殼，將追查槍彈來源。

據調查，蔡男是竹聯幫虎堂桃園分會長、中華統一促進黨成員，持有改造手槍疑是因做工程怕有糾紛，近期疑有債務問題欲喬事，才設法取得手槍。

蔡男高調愛貼臉書，常曬出入各式社交場合照片，與地方聞人、「白狼」張安樂合影，也常貼豪車並與老婆秀恩愛。知情人士說，蔡男個性衝動，曾觸犯暴力討債、恐嚇取財罪，是警察局常客，道上對蔡男評價不一。

臉書 通緝

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