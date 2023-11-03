為救女人助陣毆打性侵嫌犯 羅時豐小兒子送辦

金曲歌王羅時豐小兒子涉入刑案，疑似隨著余姓男子到場遭法辦（畫面中男子無羅男）。(記者蕭雅娟／翻攝)

金曲歌王羅時豐小兒子涉入刑案，上月羅男涉和余姓朋友前往女大生小潔(化名)家，余男等人涉持棍棒毆打胡姓男子，並帶走小潔。胡男血跡斑斑報案聲稱挨打原因是「女友被押走」，北投分局、台北市刑大循線救出小潔，但小潔卻稱是自願跟著走，反告胡男妨害性自主，全案依強盜罪送辦5人、胡男性侵 案偵辦中。

對於小兒子涉案，羅時豐在臉書 發文表示：「家庭教育 是社會的根本，因近年給予孩子的陪伴與時間少了許多，身為父親的我需要再多加油！唉～人生好難啊！」

據悉，有性侵前科的胡男，日前扮星探在西門町搭訕女大生，小潔誤認有機會走紅，與胡男密切來往，不料10月30日凌晨發現根本是場烏龍，胡男賴在小潔家不走，讓小潔心生畏懼，認為行動自由遭受限制，向余男求救。

余男接獲小潔遇到渣男，找來羅時豐兒子共計5人直奔小潔家，涉持棍棒毆打胡男，圍毆打到濺血，並帶走小潔。胡男遭受攻擊受傷，報案稱遭人毆打，女朋友還被人押走，手機、現金都被搶走。

北投分局獲報不敢大意，與北市刑大調閱監視器，火速在東湖一帶找到小潔。不料，小潔這時說「自願跟著他（余男）走」，並提告胡男妨害性自主。

羅時豐小兒子聲稱，是跟著朋友到現場，沒有動手打人，但因行為已犯刑事案件，警方依強盜案偵辦，查獲BB槍、球棒、手機等相關證物，但找無胡男所說被搶的現金。