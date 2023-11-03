屏縣議員宋麗華遭繼子家暴申請保護令 夫詐欺被判刑

屏東縣議員宋麗華（左）在2021年12月18日公投日宴客，宋麗華穿婚紗禮服與丈夫鄭任祐到長治鄉德協社區活動中心投開票所投票。(本報資料照片)

屏東縣國民黨籍議員宋麗華與前夫蔡豪因家暴 離婚，2020年嫁給現任丈夫鄭任祐，鄭因涉嫌詐欺 罪日前遭新竹地院判刑4年，宋麗華今年因房產糾紛遭繼子家暴，向法院聲請家暴保護令。宋麗華今上午手機關機。

55歲宋麗華曾是空姐，前夫蔡豪是前立委，宋麗華因而踏入政壇，宋擔任1屆屏東市民代表、5屆議員；兩人在2009年分別在屏東第一、二選區當選屏東縣第17屆議員，更創下中華民國地方自治史上頭一遭夫妻在同屆縣議員選舉中當選的紀錄，後來因蔡豪家暴且涉案入獄，兩人離婚。

2020年4月宋麗華再婚與現任老公鄭任佑登記，2021年12月18日公投當晚宴客，當天下午宋麗華與丈夫鄭任佑到投開票所投下公投票，當時宋麗華還穿婚紗投票，晚間席開150桌，包下整棟婚宴會館宴客，但事後卻被爆料欠餐廳200多萬元尾款。

宋麗華與老公先前受訪曾說，先生目前是長治鄉宮廟主委，鄭則說，他是一家公司亞洲代表，主要從事亞洲部分投資 。談及兩人怎麼認識？鄭任祐說，兩人是共同做善事認識。宋麗華一旁補充「機緣」認識。

宋麗華的老公鄭任祐近期涉詐欺案，新竹地院判決指出，26年前鄭假借熟識美國在台協會人士，欲進行6億美金規模的冷氣壓縮機專利投資案，力邀好友彭男一家投資，未料彭男20多年來陸續匯款2242萬給鄭男卻未見獲利，等到散盡家產才知受騙，依詐欺罪判鄭男有期徒刑4年、犯罪所得2242萬沒收。全案可上訴。

宋麗華目前住的房子因與繼子共有，今年爆發房產糾紛，宋和丈夫遭繼子言語等家暴，夫妻向屏東地院聲請保護令。