我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

通膨蠶食儲蓄…3年前訂的退休目標 現需多存10萬

籃壇涉賭連爆 台鋼獵鷹開鍘老將 T1聯盟全面清查

記者劉肇育、曾思儒／台北2日電
陳靖寰涉賭待調查，台鋼獵鷹先請他離隊。(圖：獵鷹隊提供)
陳靖寰涉賭待調查，台鋼獵鷹先請他離隊。(圖：獵鷹隊提供)

台灣籃壇涉賭、假球風波持續延燒，中華籃協昨天邀ＰＬＧ、Ｔ１聯盟和ＳＢＬ代表針對防堵假球及賭博事件召開緊急會議，不料，會前Ｔ１聯盟台南台鋼獵鷹球團發出公告指球員陳靖寰涉賭，球團秉持最高道德原則已請陳先行離隊，假使最終司法機關確認有罪，除處最高台幣1000萬元罰款，將永不錄用。

隨著ＳＢＬ台啤隊後衛吳季穎、Ｔ１聯盟台啤永豐雲豹隊前鋒羅振峰相繼傳出涉賭後，Ｔ１獵鷹球員陳靖寰近日也遭影射涉賭；球團昨表示，儘管目前仍未有直接證據證明陳靖寰涉案，但經多次約談，陳於加入獵鷹前、於其它聯盟及Ｔ１其它球隊期間疑似涉案，台鋼獵鷹深感遺憾，將持續配合聯盟與司法行動調查釐清。

獵鷹表示，絕不容許球員於任職期間涉案，上月26日已要求包括球員、行銷、行政等全體隊職員簽署切結書，若違反條文將立即解約，甚至必須賠償3年總薪資，展現防賭決心。

37歲的陳靖寰職籃生涯曾效力過ＰＬＧ桃園領航猿隊，並在2021年成為Ｔ１聯盟台中太陽隊創隊元老及首任隊長；他今年1月選擇離隊並加盟獵鷹，成為獵鷹上個賽季打進冠軍賽的主要輪替球員之一，上周開幕戰也替補上陣19分鐘拿下6分。

上周剛展開新球季的Ｔ１聯盟表示，按聯盟規章規範，經司法機關確認定罪，除司法裁罰外，聯盟有權視情節輕重處該不正當行為之隊職員罰款最高一千萬元，並併處最重永不得參與聯盟工作及比賽；涉及賭博行為並定罪之聯盟及球團隊職員，永不得進入聯盟賽事舉辦之球場。

Ｔ１聯盟強調，將主動全面清查聯盟所屬工作人員、裁判、紀錄台人員及球團所屬教練、球員、隊職員，也呼籲所有相關人員若曾有涉賭行為，請主動通報相關單位。

籃壇簽賭及打假球風波擴大，據了解，檢警已調閱三聯盟共15支球隊的球員名冊、賽事紀錄等資料，清查可疑球員金流，全案朝賭博、詐欺、背信罪及運動彩券發行條例偵辦。

辦案人員指出，若球員承認簽賭、有簽注及金流記錄即構成賭博罪，但是否打假球的認定牽涉法官心證，若有證人指稱打假，不排除比對賽事紀錄佐證。

詐欺

上一則

游盈隆：如果不是藍白合破局 賴陣營早就「挫累等」

下一則

友達以上戀人未滿？六旬婦傳自拍修圖美照網戀險遭詐

延伸閱讀

籃壇簽賭延燒 傳教練、洋將、防護員、裁判都捲入

籃壇簽賭延燒 傳教練、洋將、防護員、裁判都捲入
離婚後首露臉 章子怡美出少女感、汪峰就有點慘

離婚後首露臉 章子怡美出少女感、汪峰就有點慘
章子怡離婚4天後露臉 44歲狀態網友驚呼

章子怡離婚4天後露臉 44歲狀態網友驚呼
為長者設計的休閒娛樂不多 台灣高齡犯罪賭博逾2成

為長者設計的休閒娛樂不多 台灣高齡犯罪賭博逾2成

熱門新聞

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

2023-10-25 15:01
甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
新灃企業股份有限公司是全球主要的汽車腳踏墊與商用地墊專業製造商，董事長陳世文受訪表示，「台灣若被視為戰亂國家，不用說打仗，光是海岸線封鎖，就完了」，「台灣有機會還是要跟大陸合作」。(記者黃仲裕／攝影)

如買個保險 選民用腳投票 台30年最有感移民潮

2023-10-25 02:30
台灣貧富差距愈來愈大，主計長朱澤民表示政府責任很大，但學者質疑政府過度重視社會福利移轉支出，財稅手段太少，導致貧富差距問題無法解決。（記者林澔一／攝影）

台貧富差距10年新高 學者：問題出在課稅制度

2023-10-25 18:27
郭台銘（左）和賴佩霞（右）搭擋投入2024年台灣總統大選。（歐新社）

郭台銘是馬雲事件重演？還是陷入了美中角力？

2023-10-27 16:43
哈瑪斯本月7日對以色列發動無預警奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。美聯社

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

2023-10-30 16:14

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃