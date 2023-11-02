籃壇涉賭連爆 台鋼獵鷹開鍘老將 T1聯盟全面清查

陳靖寰涉賭待調查，台鋼獵鷹先請他離隊。(圖：獵鷹隊提供)

台灣籃壇涉賭、假球風波持續延燒，中華籃協昨天邀ＰＬＧ、Ｔ１聯盟和ＳＢＬ代表針對防堵假球及賭博事件召開緊急會議，不料，會前Ｔ１聯盟台南台鋼獵鷹球團發出公告指球員陳靖寰涉賭，球團秉持最高道德原則已請陳先行離隊，假使最終司法機關確認有罪，除處最高台幣1000萬元罰款，將永不錄用。

隨著ＳＢＬ台啤隊後衛吳季穎、Ｔ１聯盟台啤永豐雲豹隊前鋒羅振峰相繼傳出涉賭後，Ｔ１獵鷹球員陳靖寰近日也遭影射涉賭；球團昨表示，儘管目前仍未有直接證據證明陳靖寰涉案，但經多次約談，陳於加入獵鷹前、於其它聯盟及Ｔ１其它球隊期間疑似涉案，台鋼獵鷹深感遺憾，將持續配合聯盟與司法行動調查釐清。

獵鷹表示，絕不容許球員於任職期間涉案，上月26日已要求包括球員、行銷、行政等全體隊職員簽署切結書，若違反條文將立即解約，甚至必須賠償3年總薪資，展現防賭決心。

37歲的陳靖寰職籃生涯曾效力過ＰＬＧ桃園領航猿隊，並在2021年成為Ｔ１聯盟台中太陽隊創隊元老及首任隊長；他今年1月選擇離隊並加盟獵鷹，成為獵鷹上個賽季打進冠軍賽的主要輪替球員之一，上周開幕戰也替補上陣19分鐘拿下6分。

上周剛展開新球季的Ｔ１聯盟表示，按聯盟規章規範，經司法機關確認定罪，除司法裁罰外，聯盟有權視情節輕重處該不正當行為之隊職員罰款最高一千萬元，並併處最重永不得參與聯盟工作及比賽；涉及賭博行為並定罪之聯盟及球團隊職員，永不得進入聯盟賽事舉辦之球場。

Ｔ１聯盟強調，將主動全面清查聯盟所屬工作人員、裁判、紀錄台人員及球團所屬教練、球員、隊職員，也呼籲所有相關人員若曾有涉賭行為，請主動通報相關單位。

籃壇簽賭及打假球風波擴大，據了解，檢警已調閱三聯盟共15支球隊的球員名冊、賽事紀錄等資料，清查可疑球員金流，全案朝賭博、詐欺 、背信罪及運動彩券發行條例偵辦。

辦案人員指出，若球員承認簽賭、有簽注及金流記錄即構成賭博罪，但是否打假球的認定牽涉法官心證，若有證人指稱打假，不排除比對賽事紀錄佐證。