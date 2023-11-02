我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

通膨蠶食儲蓄…3年前訂的退休目標 現需多存10萬

夜闖女兵寢室「打手槍」自慰 士官長退伍金飛了

記者林孟潔／台北2日電
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

後備指揮部劉姓士官長前年凌晨執勤時，戴手套沿著廁所管路間攀爬，闖入女兵寢室「打手槍」並在地板留下精液，驚動已就寢的女下士，軍方事後處分留撤職並停止任用5年，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為處分沒有違誤，判決劉敗訴，可上訴。

劉2021年12月28日凌晨3時許，執行營區巡查勤務時，戴乳膠手套沿著營舍2樓廁所管路間向上攀爬，侵入位在3樓的女兵寢室，趁大家就寢時自慰，在寢室地板留下體液，驚動熟睡的女下士，劉見房間燈亮後，立即從原路返回2樓。

軍方事後召開懲罰評議會，認為劉言行不檢，決議撤職並停止任用5年，劉的退伍金全沒了，他不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。劉主張，他任職國軍22年，平時工作表現認真，獲獎無數，每年考績均為甲等以上。

他指出，此次事發前因家中房屋裝潢向銀行貸款，未料廠商拿到部分工程款就跑了，導致家中年邁母親、妻兒必須住在連大門都沒有的房屋，他除了要扶養老母幼子，更須負擔貸款，壓力大到幾近崩潰，心理受創，才會在2樓廁所戴手套自慰，再爬到女兵寢室把精液甩在地上，搖動床鋪等人起床再離開。目的是想犯錯記過退伍，並非為了性騷擾女同事。

劉說，他目的是想犯錯記過退伍，並非為了性騷擾女同事，自己行為確實不當，但懲罰應不至於到最嚴重的撤職，認為軍方處分已違反比例原則，請求法院撤銷處分。

北高行認為，劉無故侵入女兵寢室，刑事部分被法院依侵入住宅罪判處拘役40日，得易科罰金定讞，劉利用職務之便，無正當理由闖入女性官兵寢室自慰，行為已非單純性騷擾，且他身為軍中領導幹部，卻不知檢束言行舉止，造成女性同仁心理恐懼，違失行為重大，認為軍方處分沒有違反比例原則，判決劉敗訴。

性騷擾 貸款

上一則

友達以上戀人未滿？六旬婦傳自拍修圖美照網戀險遭詐

下一則

認了三立投資中嘉 NCC允諾促限期改正

延伸閱讀

包瑟新行政令 禁市府主管與員工戀愛

包瑟新行政令 禁市府主管與員工戀愛
以色列攻入加薩走廊 救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵

以色列攻入加薩走廊 救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵
緯創集團子公司工程師 手機鏡頭偷窺3女同事如廁

緯創集團子公司工程師 手機鏡頭偷窺3女同事如廁
包庇前校長性騷 馬州蒙郡公校系統挨告

包庇前校長性騷 馬州蒙郡公校系統挨告

熱門新聞

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

2023-10-25 15:01
甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
新灃企業股份有限公司是全球主要的汽車腳踏墊與商用地墊專業製造商，董事長陳世文受訪表示，「台灣若被視為戰亂國家，不用說打仗，光是海岸線封鎖，就完了」，「台灣有機會還是要跟大陸合作」。(記者黃仲裕／攝影)

如買個保險 選民用腳投票 台30年最有感移民潮

2023-10-25 02:30
台灣貧富差距愈來愈大，主計長朱澤民表示政府責任很大，但學者質疑政府過度重視社會福利移轉支出，財稅手段太少，導致貧富差距問題無法解決。（記者林澔一／攝影）

台貧富差距10年新高 學者：問題出在課稅制度

2023-10-25 18:27
郭台銘（左）和賴佩霞（右）搭擋投入2024年台灣總統大選。（歐新社）

郭台銘是馬雲事件重演？還是陷入了美中角力？

2023-10-27 16:43
哈瑪斯本月7日對以色列發動無預警奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。美聯社

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

2023-10-30 16:14

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃