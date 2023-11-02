夜闖女兵寢室「打手槍」自慰 士官長退伍金飛了

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後備指揮部劉姓士官長前年凌晨執勤時，戴手套沿著廁所管路間攀爬，闖入女兵寢室「打手槍」並在地板留下精液，驚動已就寢的女下士，軍方事後處分留撤職並停止任用5年，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為處分沒有違誤，判決劉敗訴，可上訴。

劉2021年12月28日凌晨3時許，執行營區巡查勤務時，戴乳膠手套沿著營舍2樓廁所管路間向上攀爬，侵入位在3樓的女兵寢室，趁大家就寢時自慰，在寢室地板留下體液，驚動熟睡的女下士，劉見房間燈亮後，立即從原路返回2樓。

軍方事後召開懲罰評議會，認為劉言行不檢，決議撤職並停止任用5年，劉的退伍金全沒了，他不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。劉主張，他任職國軍22年，平時工作表現認真，獲獎無數，每年考績均為甲等以上。

他指出，此次事發前因家中房屋裝潢向銀行貸款 ，未料廠商拿到部分工程款就跑了，導致家中年邁母親、妻兒必須住在連大門都沒有的房屋，他除了要扶養老母幼子，更須負擔貸款，壓力大到幾近崩潰，心理受創，才會在2樓廁所戴手套自慰，再爬到女兵寢室把精液甩在地上，搖動床鋪等人起床再離開。目的是想犯錯記過退伍，並非為了性騷擾 女同事。

劉說，他目的是想犯錯記過退伍，並非為了性騷擾女同事，自己行為確實不當，但懲罰應不至於到最嚴重的撤職，認為軍方處分已違反比例原則，請求法院撤銷處分。

北高行認為，劉無故侵入女兵寢室，刑事部分被法院依侵入住宅罪判處拘役40日，得易科罰金定讞，劉利用職務之便，無正當理由闖入女性官兵寢室自慰，行為已非單純性騷擾，且他身為軍中領導幹部，卻不知檢束言行舉止，造成女性同仁心理恐懼，違失行為重大，認為軍方處分沒有違反比例原則，判決劉敗訴。