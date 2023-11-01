我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘遞交台灣總統選舉連署書 不公布數量

全球第2例豬心移植仍失敗 58歲馬州退伍軍人術後6周死亡

學生瘋玩蘿蔔刀 恐成校園安全隱憂

台灣新聞組╱即時報導
「蘿蔔刀」從社群軟體抖音開始暴紅，很快流行到台灣，在市面上的文具店就可以買到。(記者李宗祐／攝影)
「蘿蔔刀」從社群軟體抖音開始暴紅，很快流行到台灣，在市面上的文具店就可以買到。(記者李宗祐／攝影)

抖音夯品「蘿蔔刀」席捲國小校園，塑膠製品卻可穿破水果，學生下課拿來嬉戲，也有議員憂心成為霸凌利器。台北、新北、台中、桃園等縣市已要求學校加強安全宣導，有國小老師說，引導學生建立正確觀念是要務，一味禁止非治本之道。

蘿蔔刀從社群軟體抖音開始流行暴紅，透過3D列印技術很快流通到台灣，市面上文具店幾乎都能買到，單價不到台幣50元，線上購物價格更低。因取得容易，又有一定危險性，教育部表示，已請地方政府、學校留意不適合學生身心發展的遊戲或物品，並落實學生安全宣導，維護學生身心健康。

新北市教育局已行文各校加強宣導安全措施，教育局長張明文說，不會明文禁止，授權各校自主管理，有學校與家長、學生協議別帶，也有學校先保管，再請家長領回。有人主張學校附近文具店應禁賣，張明文直言，完全禁止效果不一定好，有些孩子反而會覺得手上有違禁品「很威風」，讓情況更難管理。

新北市議員江怡臻質詢指出，雖還沒傳出相關傷害案件，仍不免憂心學生下課刺來刺去造成傷害，也可能成為霸凌工具。

北市教育局也說，已要求各校宣導，不要帶非教學使用物品到學校，被發現會依校規處理。台中市教育局10月25日函文高中職以下學校，要求審慎留意不適合學生身心發展的遊戲或物品，落實安全宣導。

彰化縣一名國小老師說，任何玩具使用不當都有傷人疑慮，蘿蔔刀對校園秩序最大困擾是製造「咔咔」噪音；教育學者建議師長，從旁輔導正確使用方法，避免無意傷人卻造成實質傷害。

「蘿蔔刀屬於兒少次文化。」彰化縣教師工會副理事長葉晉佳表示，先前流行吃螺絲粉，去年流行鬼滅之刃，今年改玩蘿蔔刀，小朋友玩一段時間失去新鮮感就換玩別的，無論材質為何，任何玩具進入校園，師長都要提高警覺。

彰化師範大學輔導與諮商學系教授王智弘說，學童玩蘿蔔刀可從兩層面探討，一是流行文化，另一是族群認同，師長可從社會心理意象了解小朋友為何喜歡蘿蔔刀，同時評估蘿蔔刀性質、是否具危險性。

士林地院調查保護室主任吉靜如表示，不論是玩具還是工具，使用不當都會造成傷害，最重要是學校做好宣導、輔導，讓學生清楚該如何正確使用。

嘉義李姓家長說，兒子近期吵著要買蘿蔔刀，剛聽到一頭霧水，上網看價錢不貴，買了2把，原以為塑膠製小刀沒什麼傷害性，沒想到近來傳出小刀也隱藏著暴力，已要求孩子只能在家裡玩，不要帶到校園。

新北新店青潭國小林愛玲表示，上周有看到蘿蔔刀在校園出現，通知家長及學生不要攜入校後，已很少看到學生在玩。

教育局 抖音 霸凌

上一則

陸配對岸銀行工作37年不准定居 處分違法

下一則

北市警假辦案真A毒 扯出離職警

延伸閱讀

201初中霸凌案 逾300華人地檢門前抗議

201初中霸凌案 逾300華人地檢門前抗議
有隱私安全風險 加拿大公部門在抖音後再禁微信

有隱私安全風險 加拿大公部門在抖音後再禁微信
「景漂」捏泥巴 緩解內卷焦慮？

「景漂」捏泥巴 緩解內卷焦慮？
蘿蔔與壽司（全文完）

蘿蔔與壽司（全文完）

熱門新聞

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

2023-10-25 15:01
新灃企業股份有限公司是全球主要的汽車腳踏墊與商用地墊專業製造商，董事長陳世文受訪表示，「台灣若被視為戰亂國家，不用說打仗，光是海岸線封鎖，就完了」，「台灣有機會還是要跟大陸合作」。(記者黃仲裕／攝影)

如買個保險 選民用腳投票 台30年最有感移民潮

2023-10-25 02:30
甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
台灣貧富差距愈來愈大，主計長朱澤民表示政府責任很大，但學者質疑政府過度重視社會福利移轉支出，財稅手段太少，導致貧富差距問題無法解決。（記者林澔一／攝影）

台貧富差距10年新高 學者：問題出在課稅制度

2023-10-25 18:27
郭台銘（左）和賴佩霞（右）搭擋投入2024年台灣總統大選。（歐新社）

郭台銘是馬雲事件重演？還是陷入了美中角力？

2023-10-27 16:43
哈瑪斯本月7日對以色列發動無預警奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。美聯社

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

2023-10-30 16:14

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全