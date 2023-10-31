我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人種大麻被捕 誤信不良建議找人頂替 勞役變牢獄

11月1日起 出入境中國無須再填健康申報

籃壇簽賭延燒 傳教練、洋將、防護員、裁判都捲入

記者曾思儒、李奕昕、蕭雅娟／台北31日電
ＳＢＬ球星吳季穎(中)遭爆料打假球及簽賭，日前至士林地檢署複訊。(本報資料照片)
ＳＢＬ球星吳季穎(中)遭爆料打假球及簽賭，日前至士林地檢署複訊。(本報資料照片)

台灣籃壇醜聞不斷，除ＳＢＬ球員吳季穎涉打假球、職籃T1聯盟羅振峰坦承簽賭ＳＢＬ球賽外，昨天再傳有其他球員賽前聯繫組頭下注，連教練、外籍洋將和防護員都涉案，另有指裁判經營非法賭盤。據了解，檢警約談吳季穎時，清查手機發現疑另有3至5名籃壇相關人員可能涉案，全案已由高檢署統籌，交士林地檢署指揮偵辦。

中華籃球協會決定明天召開緊急會議，邀國內籃球三大聯盟ＰＬＧ、T1和ＳＢＬ代表，討論如何防堵假球及賭博影響籃壇。

籃壇風暴如雪球愈滾愈大，ＳＢＬ前球星吳季穎涉打假球及簽賭，士林地檢署日前約談，認為他涉犯詐欺、賭博、運動彩券發行條例等罪嫌，以台幣25萬元交保；羅振峰案以他字案偵辦中，正釐清是否與吳案相關，未料昨天又傳有更多人可能涉案，檢方表示，「該辦就會辦」。

據了解，吳季穎到案時，只承認賭博，檢警透過他的手機和談話聊天，懷疑另有3至5人可能涉案；目前檢警以清查金流為重點，鎖定主要目標是九州娛樂網站。

國內籃球近三年蓬勃發展，職籃ＰＬＧ2020年創立，隔年T1聯盟成立，籃壇曾出現三聯盟、17支隊伍盛況，兩大聯盟更先後有ＮＢＡ巨星等級的「魔獸」霍華德和「哈佛小子」林書豪加盟，更增添話題和人氣。

不料新賽季展開前爆出「假球」風暴，吳季穎18日遭約談交保後，籃協當晚就開會決定，註銷吳季穎註冊，未來籃協所屬球團和各聯盟不得錄用。

吳季穎案牽扯「Ｌ姓」球員，T1台啤永豐雲豹隊要求隊職員簽下切結書，違反條文立刻解約，羅振峰廿三日向球隊坦承，去年曾投注ＳＢＬ裕隆隊賽事，球團隨即解約。

T1廿四日表示，基於防治非法博弈之零容忍政策，聯盟將召開重大事件決策委員會，針對羅振峰事件進行調查，籃協也表示將召開紀律委員會，涉賭球員比照吳季穎模式，會以最高標準處理。

但還沒召開重大事件決策委員會，昨天再爆出還有其他球員、防護員甚至教練涉賭，另有裁判經營非法球類賭盤；籃協發出公告，已與刑事局建立聯繫管道，全力配合並提供資料，密切掌握情資，不限於球員，只要有籃球界人士涉賭或是打假球，一定會召開紀律委員會「清理門戶」，將涉賭人員逐出籃球圈。

林書豪 詐欺

上一則

4.5萬件抗彈板無認證 賴士葆：拿士兵的命開玩笑

下一則

昔「台灣第六女富豪」被控挪公款 前夫在法庭上哭了

延伸閱讀

NBA／溫班亞瑪像鄧肯？ 波總：更像當年詹姆斯

NBA／溫班亞瑪像鄧肯？ 波總：更像當年詹姆斯
NBA／溫班亞瑪引爆巨大關注度 波波維奇：像當年的詹姆斯

NBA／溫班亞瑪引爆巨大關注度 波波維奇：像當年的詹姆斯
「球員兼賭客」涉打假球 吳季穎遭逐出籃壇

「球員兼賭客」涉打假球 吳季穎遭逐出籃壇
職籃球星吳季穎爆打假球、祕戀裕隆千金 賣嚴凱泰名表

職籃球星吳季穎爆打假球、祕戀裕隆千金 賣嚴凱泰名表

熱門新聞

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

2023-10-25 15:01
新灃企業股份有限公司是全球主要的汽車腳踏墊與商用地墊專業製造商，董事長陳世文受訪表示，「台灣若被視為戰亂國家，不用說打仗，光是海岸線封鎖，就完了」，「台灣有機會還是要跟大陸合作」。(記者黃仲裕／攝影)

如買個保險 選民用腳投票 台30年最有感移民潮

2023-10-25 02:30
甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
中廣董事長趙少康在臉書發文指出，郭台銘參選初期，面對中共當局會不會查他水表、干預他公司經營的提問時，曾豪氣干雲嗆聲「Please do it！」(取自趙少康臉書)

為教訓郭董介入大選？趙少康：老共小心適得其反

2023-10-23 09:49
民進黨立委趙天麟與女性友人多幀親暱照片外流，疑涉婚外情，愛家形象崩壞。（記者卜敏正／攝影）

綠委趙天麟疑涉婚外情 與女性親暱照外流 愛家形象崩壞

2023-10-23 20:18
郭台銘（左）和賴佩霞（右）搭擋投入2024年台灣總統大選。（歐新社）

郭台銘是馬雲事件重演？還是陷入了美中角力？

2023-10-27 16:43

超人氣

更多 >
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
班機被取消？別慌 四步驟教你應對

班機被取消？別慌 四步驟教你應對
被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到
Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒