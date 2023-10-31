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幫郭台銘連署涉賄 2人收押2人交保

記者簡慧珍／彰化31日電
鴻海創辦人郭台銘連署參選總統，涉賄2收押2交保。(記者古和純／攝影)
鴻海創辦人郭台銘連署參選總統，涉賄2收押2交保。(記者古和純／攝影)

鴻海創辦人郭台銘拚連署進入倒數，彰化縣邱姓、鄭姓男子涉嫌以每張台幣200元(約6.2美元)收集連署書，林姓和陳姓男子則涉嫌蒐集個資、未經授權製作連署書多達數百份，彰化地檢署指揮警方拘提4人，分別依選罷法、偽造私文書、違反個人資料保護法罪嫌偵辦，其中邱、林遭聲押獲准，另兩人交保。

根據檢方調查，邱姓、鄭姓男子涉嫌以每張連署書台幣200元為對價，使人為特定被連署人連署，檢察官陳鼎文接獲檢舉，指揮彰化縣警局、調查站，10月27日前往邱、鄭兩人住處搜索拘提，查扣手機等物品並拘提。

檢察官認邱、鄭2人均涉犯總統副總統選舉罷免法，犯罪嫌疑重大，因邱在拘提時企圖逃跑，被追捕到案，有逃亡事實，並有勾串共犯及證人之虞，訊後向法院聲請羈押獲准；鄭以台幣10萬元交保。據了解，警方搜索未扣得賄款，收集的連署書有多少，檢警仍在清查。

另外檢方也接獲情資，林、陳兩名男子涉嫌偽造連署書，指揮警方10月22日、28日分別搜索處所，查扣電腦、筆電、手機、電磁紀錄等物品，發現他們非法蒐集數百人個資且未經授權就用來製作連署書，每份製作工本費台幣50元。

檢方訊後認為林、陳均涉犯行使偽造私文書、違反個人資料保護法，均有串供之虞，向法院聲請羈押，法院裁准林羈押禁見，陳則以台幣2萬5000元交保。

地方人士盛傳，有「上面」的人承諾參加連署可獲酬勞，每位連署人至少台幣200元，艱困選區開出每人台幣500元，等連署結束後才發給，部分連署站被查獲金錢對價關係，可能是連署負責人為了績效才如此做，也有的改用伴手禮替代連署費；至於「上面」是誰，待檢警調查。

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