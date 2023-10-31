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女車手扮上班族 騙過銀行員 1年領走2.5億

記者陳宏睿／台中31日電
陳姓女子（紅圈）涉當詐團車手，一年內提領台幣2.5億元贓款，警方趁她領款時抓人。(記者陳宏睿／翻攝)
陳姓女子（紅圈）涉當詐團車手，一年內提領台幣2.5億元贓款，警方趁她領款時抓人。(記者陳宏睿／翻攝)

刑事局破獲詐團水房集團，發現9名車手中，陳姓女子涉利用人頭公司帳戶，佯稱公司交易，每次穿搭上班族套裝佯稱要提領貨款，屢騙過銀行行員，一年間提領2億5000萬元(台幣，下同，約774萬3000美元)詐款，成功率驚人；檢警懷疑這名「超級車手」另替其他詐團服務，檢方訊後聲押禁見獲准。

刑事局中部打擊犯罪中心清查去年假投資被害人金流，發現45歲紀姓女子涉嫌籌組水房替詐騙集團洗錢，至少28名被害人被騙1億2000萬元。

台中地檢署指揮刑事局與新北、台北、台中、台南等地警方聯手追查，至今年9月陸續帶回紀女等17人，其中9人為領款車手，查扣現金1100多萬元。

警方過濾車手資料，發現39歲陳姓女子是其中佼佼者，她根據自身經驗記錄「取款應答筆記本」，再利用人頭公司戶，身穿上班族套裝假稱提領貨款，屢騙過行員稽核，每次提領300萬至700萬元贓款；統計陳去年9月擔任車手至落網，提領金額達2億5000萬元。

警方調查，陳女原只提供人頭戶給詐騙集團，但因反應靈敏被吸收當車手，她每次提領成功可抽成2%至4%，不法獲利估計上百萬元。

由於警方清查紀女水房洗錢約1億2000萬元，陳女卻提領超過2億5000萬元，懷疑她另替其他詐團工作，全案依詐欺、洗錢罪嫌移送後，檢方聲押陳女與另名26歲陳姓車手獲准，其餘紀女等人交保。

詐騙集團 投資 詐欺

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