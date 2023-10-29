黑白集／打詐老套翻新 一再忽悠人民

中部多所大學竟淪為「無卡分期」老鼠會的詐騙天堂。(記者黃仲裕／攝影)

中部九校近百大學生遭「無卡分期」詐騙 ，民眾質疑國家打詐隊在哪裡？也有人認為學生沒社會經驗或貪小便宜才上當。其實，這起詐騙案恰恰凸顯詐騙不論是推陳出新，或是老哏新騙，都不能只靠喊口號或酬庸來打詐。

無卡分期是業者廣泛運用的金融手段，既有利行銷，也方便信用卡 額度有限者或無卡學生。但魔鬼也從其灰色地帶滋生，洗腦鼓勵虛榮、過度消費事小，更惡劣的是綁上重利或半強迫消費，甚或以黑道逼債。

此案更進一步混用無卡分期、投資 三C產品、拉人頭賺佣金等話術，但骨子裡仍是放餌釣魚。試想，若有人說想花5000買你的高階手機，一定會直覺「當我傻呀」！但如果改為「簽個名助我取得新款手機，先給你感謝金5000，賣出後再分紅」，有多少人能抵擋這唾手可得的誘惑？

說穿了，就是詐團看準想賺快錢的人性與金融知識不足的弱點，讓大批學生上鉤；而政府連堵住新型態網路詐騙都來不及，老套路的詐騙就成了打詐死角。

但蔡政府打詐何嘗不是老套翻新？從打詐中心、打詐國家隊到打詐專責辦，打詐綱領又是新世代、又是升級版，換個新招牌再忽悠人民一次，主事者被指是副閣揆人馬，全無打詐專業，如何領導識詐、堵詐、阻詐和懲詐？又如何清除打詐死角，洗刷詐騙之島惡名？