登革熱害家破人亡 他告蔡英文、黃偉哲

蘇姓男子27日到台南地檢署狀告總統蔡英文、市長黃偉哲等相關官員，防治登革熱不力涉瀆職，不要賠償，只要這些官員公開向全民道歉。(圖：讀者提供)

登革熱防治惹議。蘇姓男子與妻子結婚1年多，蘇妻9月15日確診重症住院，9天後過世，蘇男10月24日也染疫，養母則在26日確診住院，蘇男赴台南地檢署告發總統蔡英文、市長黃偉哲防疫 不力涉瀆職；另台南東區仁和路一棟透天厝在化學噴藥後傳出火警，屋主質疑噴藥不當釀禍，要求國賠。

「有些生命再多的金錢，無法換來一句對不起」。蘇男說，若在疫情 之初，政府能積極防治，疫情就不會這樣蔓延；台南市今年近2萬人確診登革熱，有許多家庭與他遭遇類似悲劇，這次他站出來，要求政府須正視。

蘇男說，養父母就是親人，只剩這個家了，沒想到今年因為登革熱，妻子身亡，養母住院，自己也染病，還得家中、醫院兩邊跑，不知道自己還能撐多久。這次疫情搞的家破人亡，對政府的無能忍無可忍，決定提告。

蘇男指出，民進黨說苦民所苦、莫忘初衷、謙卑再謙卑，跑去哪了？只剩下高傲。妻子枉死，他三度向監察院陳情，要求市府提交報告，迄今仍未獲具體回應。他說不要賠償，只要這些官員公開向全民道歉。

另台南東區仁和路巷弄內一棟透天厝前天竄出火苗，火勢雖很快撲滅，但屋主質疑，當時衛生局人員才領化學兵入內噴灑登革熱防治用藥，隨後傳出火警，認噴藥不當釀禍，要提國賠求償。消防局、衛生局及軍方支單位昨勘驗現場，釐清原因。

火調科指出，起火地點應是二樓前面衣帽間，但起火原因需跡證鑑定，將約詢屋主、噴藥人員，還原現場。至於是否藥劑引起，火調科認為可能性不大。

楊姓屋主說，當時衛生局通知室內噴藥預定下午2點至4點30分，約3點多陪同衛生局、化學兵上2樓檢查窗戶，下來沒2、3分鐘後就起火了，懷疑是噴槍高溫 所致。

衛生局表示，正常情況噴藥不會造成燃燒，起火原因要進一步調查才能確定，若確與噴藥有關，將循防疫補償機制補償。