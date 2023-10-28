無卡分期詐騙大學生 9校89人受害 背後疑有集團操控

台中逢甲等大學傳出學生遭「無卡分期」詐騙，主嫌自稱3C店員工，要學生幫他做業績，只要簽約分期貸款買手機、筆電就能獲5000元台幣獎金，事後接到融資公司催債才知上當。(記者曾健祐／攝影)

台中逢甲、東海等中部大學近期傳出近百名學生遭「無卡分期」詐騙 ，林姓主嫌疑自稱3C產品店員工，要學生幫他做業績，簽約分期貸款 買手機、筆電就能獲5000元（台幣，下同，約154美元）獎金，還向學生打包票「不用擔心，會替你們繳分期」，不少人近期接到融資 公司催債才知上當，檢警已鎖定林男身分，並懷疑背後恐有集團計畫性操作，全案朝詐欺罪偵辦。

台中警方接獲15位學生報案，包括逢甲大學8人、靜宜大學1人、弘光科大1人、東海大學2人、嶺東科大1人、僑光科大1人、虎尾科大1人，被害學生損失金額介於5萬至10萬元不等。教育部也證實，近期接獲9校、14件校安通報，受害學生遍布中台灣數間科大、大學，總計89名學生受騙。

林男（28歲）自稱是西屯區某3C產品店員，透過類老鼠會模式和附近大學生接觸，要對方幫他做業績，只要到店內用「無卡分期」購買手機、筆電，或是遊戲主機，就能領到5000元獎金。

有學生誤認沒風險，加上賺現金方式快速便利，當下就以買3C產品名義，在林男協助下向融資公司簽立5至10萬元的分期貸款契約。

警方追查，學生領到5000元現金後，林男又利用校園人際關係，吸收學生當中間人拉下線，只要拉1人來簽無卡分期，馬上再給3000元分紅，久而久之此賺錢方式在學生界傳開，不少同學相互介紹、學長拉學弟紛紛去簽約。

警方發現，林男起初確實曾替簽約人繳納部分分期，近日以公司財產遭凍結為由哭喊沒錢，學生7月起陸續接到融資公司催債信函，不僅沒買到任何產品，還要背負5至10萬元欠債，驚覺上當。

警方推測，林男可能靠仲介學生買3C產品、向融資公司簽約，從中抽取可觀佣金，否則光是簽約獎金、介紹分紅，1個學生成本就8000元，將釐清林男與3C和融資公司是否為共犯結構，以及幕後是否有集團操縱詐騙。

警方估計，光是逢甲大學就近百人受害，初步清查有7名學生擔任中間人，將持續聯繫被害學生到案指證，全案報請台中地檢署指揮；台中市警局表示，經各分局清查轄內報案狀況，至昨天下午有80名學生通報。

逢甲大學女大生說，她在前同事牽線下認識1名仲介，仲介以話術慫恿她「無卡分期」購買3C產品，不必繳款，還能拿5000元佣金，她先後買1台7萬元平板電腦及4萬元手機，前3期確實不用繳款，直到帳單來了，每月須繳近8000元，她才驚覺受騙，仲介也聯繫不上，不僅平板電腦與手機拿不到，還背上11萬元債務，讓她感嘆得不償失。

台中市法制局目前僅受理4人申訴，還有1人後來撤案，台中警方目前受理15人報案。消保官說，已請相關融資公司將涉案的兩家通訊行停權，阻止新的申貸案件，避免有更多人受害。