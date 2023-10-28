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螺絲鬆了？ 調查局新兵訓練所 性侵案連環爆

記者蔣永佑、張宏業／台北28日電
台北市調查處日前爆發前組長劉錦勳利用偵辦營業秘密案機會，不當接觸義守大學教授楊智惠，甚至還有言語性暗示，遭拔官調職，近期調查局幹訓所又傳性侵案。(本報資料照片)
台北市調查處日前爆發前組長劉錦勳利用偵辦營業秘密案機會，不當接觸義守大學教授楊智惠，甚至還有言語性暗示，遭拔官調職，近期調查局幹訓所又傳性侵案。(本報資料照片)

調查局訓練新兵的展抱山莊驚傳性侵害事件。目前正在受訓的60期女學員，指控今年10月赴戶外參訪見學時，遭另名男學員趁機性侵，被害人昨天上午到新北市新店分局製作筆錄，警方下午火速約談該名男學員到案，全案朝妨害性自主罪偵辦。

另有女學員在今年3月間，控訴在訓練所內遭男學員性騷擾，申訴調查小組調查後，認為男學員言語尺度過當，決議成立性騷，報請保訓會廢止受訓資格，目前已退訓。

調查局今年才爆發台北市調查處前組長劉錦勳利用偵辦營業秘密案機會，不當接觸義守大學教授楊智惠，甚至還有言語性暗示，遭拔官調職，之後又傳出澎湖縣調調查站前組長陳麒元，向毒品受刑人家屬收賄，利用借提詢問空檔，讓受刑人「出獄」與家屬碰面，被檢方依貪汙罪起訴，重創形象。

沒想到事隔不到半年，展抱幹訓所竟連續爆發兩起性騷、性侵事件，讓調查局上下議論紛紛，有人質疑主因是近年人事不彰，導致風紀問題層出不窮，也有人說「是螺絲鬆到底了」，以今年4月局本部大火來說，總務處設計規畫與現實不符，1樓與7樓迄今未恢復原狀，致兩名副局長與主任秘書只能異地辦公，目前加緊施工中，箇中問題耐人尋味。

性騷擾 性侵 毒品

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