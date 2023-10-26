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小三護理師砍死大29歲牙醫男友 二審判15年

記者林孟潔／台北26日電
護理師曾廉容（右）持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友。(本報資料照片)
護理師曾廉容（右）持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友。(本報資料照片)

女護理師曾廉容和大自己29歲已婚牙醫呂俊瑤交往，不滿呂遲未與元配離婚，氣得當街拿刀砍死對方，一審依殺人罪判曾女15年徒刑。曾女和檢方均上訴，她開庭曾痛哭發誓自己不想殺人，台灣高等法院今撤銷原判決，仍判她15年徒刑，可上訴。

家住屏東的曾廉容（28歲）北上讀書，畢業後在呂俊瑤（57歲）經營的牙醫診所擔任護理師，兩人發展不倫戀，租屋同居。曾女認為呂沒有與元配離婚的打算，且呂周末仍回家和妻子、子女團聚，午休時間也會回家用餐，妒火中燒。

曾廉容多次傳訊息施壓呂，或在兩人衝突時拿刀威脅、劃傷呂的手掌和胸口，呂無奈只好收走刀具，但曾女再度買菜刀藏在慣用的背包中。

2022年3月1日中午，呂一如往常從診所回家和妻子用餐，曾女帶著背包在巷口徘徊，呂妻見狀稱「你趕快走」、「我要打電話報警」，呂擔心引發衝突，先要求妻子回家。曾女情緒失控，拿菜刀朝呂揮砍16刀，呂大量失血倒地不起，送醫回天乏術。曾女懊悔，也拿刀自殘，警方到場將她送醫急救。

台北地院一審認為，曾女和呂同居期間，多有口角、肢體衝突，曾女向來備有刀具防身，又因呂妻言語刺激，加上呂當場維護妻子，觸發平日累積的不滿和憤怒而犯案，曾女並非預謀殺人，而因一時衝動而生殺人犯意。

判決指出，審酌曾女殺人犯行事證明確，事後雖感到懊悔，欲以自殘方式面對，仍須面對國法制裁，且於法院審理中認罪、持續表示悔意，並抄寫經文、口頭道歉，但還是強調自身受害心情，依殺人罪判刑15年。

案件上訴，高院開庭時，曾女痛哭失聲地說，她在這段關係中很痛苦，「我也不能逼他」，才會想輕生不用面對這種痛苦，她沒有要威脅呂的家人，也不是預謀殺人，當天是因為呂妻衝出來以言語羞辱她，才會一時情緒失控。

曾女表示，「我對天發誓那天沒有想殺任何一個人，否則我出獄第一天就被車撞死」，她對家屬感到抱歉，也很想向家屬當面道歉，但家屬都沒有來開庭，她希望律師能幫忙轉達，也想好好懺悔、有彌補家屬的機會。

曾廉容律師指出，曾女犯後坐在原地接受員警制伏，並當下承認犯罪，符合自首減刑要件，另一審判決未審酌曾女的人格特質等因素，盼請高院能酌減刑期。

檢方認為呂妻有報案，警方趕到現場時早已知悉曾女犯行，不適用自首減刑；曾女帶2把刀是有針對性的，且是預謀犯案而非臨時失控起意。告訴代理人也指出，根據呂、曾女長達70頁的對話記錄來看，曾女處於威脅、恐嚇的角色，曾女是預謀殺人，犯後毫無悔意，希望法院從重量刑。

高院

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