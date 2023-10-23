偷拍性愛照片 床單露餡 女友怒告 男遭重判

劉姓男子ＰＯ出一張性愛照，女友堅稱被偷拍，二審合議庭調查後，認定劉男偷拍女友，判刑1年。可上訴。(示意圖／Ingimage)

劉姓男子趁機拍下女友的性愛私密照片，將影像上傳到「Twitter」發文「早上來一炮、射滿滿給熟女姊姊」，女友發現後氣得提告，一審法官認為照片看不出是劉男女友，依妨害風化罪判徒刑8月，檢方上訴後，高雄高分院根據劉男「道歉文」，認定他涉嫌偷拍，從重改判1年。

2021年8月30日凌晨1點多，劉男在「Twitter」張貼只有身體、沒有頭像的性愛照，並發文「早上來一炮、射滿滿給熟女姊姊」。

女友在劉男「Twitter」上發現該張性愛照，雖然沒有拍到臉，但床單及身體樣貌讓她驚覺遭劉男偷拍，兩人不僅鬧到分手，女友也跑到警局報案，劉男被依妨害風化及妨害秘密送辦。

高雄地院審理時，劉男坦承有張貼性愛照，但強調照片裡的女主角不是女友，是他的砲友。但女友不服，拿出劉男傳訊給她的道歉內容，還回憶當天嘿咻的經過，稱當時兩人有拍攝同床照片，該張照片與劉男上床的床單花色一樣，她自己的身體很清楚，雖然沒露臉，「我的身體我看得出來，可以確定照片裡的人就是我」。

不過，一審法官勘驗劉男發文時間，發現劉男是在當天凌晨1點多發文，但女友說自己當天上午8點才到劉男住處發生性行為，時間點對不上。另外，照片女主角身體無明顯特徵，無法證明劉男上傳的照片女主角是他女友，僅依以網際網路供人觀覽猥褻影像罪判劉男徒刑8月，妨害秘密部分無罪。

檢方不服，認為原審引用法條有誤，上訴要求改判，二審合議庭調查，發現劉男曾向女友認錯，若照片女主角是其他人，劉男可以否認，不需要在女友質問時道歉，綜合事證後，認定他偷拍女友私密照，同時觸犯兩罪，依較重的散布竊錄之非公開活動及身體隱私 部位罪，改判1年。可上訴。