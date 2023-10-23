我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

章子怡、汪峰被爆已離婚 兒女1人養1個

偷拍性愛照片 床單露餡 女友怒告 男遭重判

記者張議晨／高雄23日電
劉姓男子ＰＯ出一張性愛照，女友堅稱被偷拍，二審合議庭調查後，認定劉男偷拍女友，判刑1年。可上訴。(示意圖／Ingimage)
劉姓男子ＰＯ出一張性愛照，女友堅稱被偷拍，二審合議庭調查後，認定劉男偷拍女友，判刑1年。可上訴。(示意圖／Ingimage)

劉姓男子趁機拍下女友的性愛私密照片，將影像上傳到「Twitter」發文「早上來一炮、射滿滿給熟女姊姊」，女友發現後氣得提告，一審法官認為照片看不出是劉男女友，依妨害風化罪判徒刑8月，檢方上訴後，高雄高分院根據劉男「道歉文」，認定他涉嫌偷拍，從重改判1年。

2021年8月30日凌晨1點多，劉男在「Twitter」張貼只有身體、沒有頭像的性愛照，並發文「早上來一炮、射滿滿給熟女姊姊」。

女友在劉男「Twitter」上發現該張性愛照，雖然沒有拍到臉，但床單及身體樣貌讓她驚覺遭劉男偷拍，兩人不僅鬧到分手，女友也跑到警局報案，劉男被依妨害風化及妨害秘密送辦。

高雄地院審理時，劉男坦承有張貼性愛照，但強調照片裡的女主角不是女友，是他的砲友。但女友不服，拿出劉男傳訊給她的道歉內容，還回憶當天嘿咻的經過，稱當時兩人有拍攝同床照片，該張照片與劉男上床的床單花色一樣，她自己的身體很清楚，雖然沒露臉，「我的身體我看得出來，可以確定照片裡的人就是我」。

不過，一審法官勘驗劉男發文時間，發現劉男是在當天凌晨1點多發文，但女友說自己當天上午8點才到劉男住處發生性行為，時間點對不上。另外，照片女主角身體無明顯特徵，無法證明劉男上傳的照片女主角是他女友，僅依以網際網路供人觀覽猥褻影像罪判劉男徒刑8月，妨害秘密部分無罪。

檢方不服，認為原審引用法條有誤，上訴要求改判，二審合議庭調查，發現劉男曾向女友認錯，若照片女主角是其他人，劉男可以否認，不需要在女友質問時道歉，綜合事證後，認定他偷拍女友私密照，同時觸犯兩罪，依較重的散布竊錄之非公開活動及身體隱私部位罪，改判1年。可上訴。

隱私

上一則

台積電放棄進駐龍科三期挨批 張善政回批中央：居民感覺被強暴

下一則

7寶媽再爆爭議！孩子咬樓梯、石頭 高雄市府說話了

延伸閱讀

偷拍8男童全裸共浴 女輔導員重判8年6月

偷拍8男童全裸共浴 女輔導員重判8年6月
曾撇戀情稱只是同事 「玄彬情敵」丹尼爾海尼與緋聞女友在美祕婚

曾撇戀情稱只是同事 「玄彬情敵」丹尼爾海尼與緋聞女友在美祕婚
軟如雲堆不起皺 四季皆宜的床單組 12萬人愛

軟如雲堆不起皺 四季皆宜的床單組 12萬人愛
前威廉波特世界冠軍選手刺死女友 台改判賠家屬220萬

前威廉波特世界冠軍選手刺死女友 台改判賠家屬220萬

熱門新聞

施明德。(本報系資料照)

「我是巴勒斯坦人，我哭泣」 施明德：現在是表態時刻

2023-10-15 15:54
一位輪班作業員表示，自己在台積電工作十年，近期被醫生告知「身體吃不消」萌生離開的念頭，卻不知道「下山後」該怎麼辦，故發文詢問網友。（本報資料照片）

台積電待十年吃不消…老鳥1原因「想求去」 網勸三思

2023-10-18 20:03
張男1天內3度爬窗闖進前女友家，還餵藥利用她昏睡時硬上得逞。示意圖。（取材自ingimage）

前男友三度爬窗闖進家 餵藥迷昏她硬上還傳給現任男友看

2023-10-17 23:29
鴻海創辦人郭台銘積極拚連署爭取2024總統大選門票。18日適逢他73歲生日，他在深夜透過臉書有感發文。（取材自郭台銘臉書）

深夜發文慶生 郭台銘：有股愈來愈篤定的情緒

2023-10-18 21:41
富士康集團中國多家企業經傳遭稅務稽查及用地情況現場調查。（路透）

郭台銘投入台總統大選之際 富士康在中多地企業傳遭查稅

2023-10-21 22:00
圓山飯店國宴菜單出包，引發討論。圖/圓山飯店提供

台圓山飯店國宴菜單出現「中華人民共和國」 大使爭拍照

2023-10-19 15:37

超人氣

更多 >
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
房市已經夠糟 但接下來可能糟

房市已經夠糟 但接下來可能糟
Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了
狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個

狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個