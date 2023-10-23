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7寶媽再爆爭議！孩子咬樓梯、石頭 高雄市府說話了

記者宋原彰／高雄23日電
網紅7寶媽「林叨囝仔 The Lins' Kids」近日爭議不斷，不但生吃山羌肝還鼓吹孩子品嚐，還疑似違法導購醫材，社會局裁罰夫妻各12小時親職教育、衛生局開罰6萬。(記者宋原彰／翻攝)
網紅7寶媽「林叨囝仔 The Lins' Kids」近日爭議不斷，不但生吃山羌肝還鼓吹孩子品嚐，還疑似違法導購醫材，社會局裁罰夫妻各12小時親職教育、衛生局開罰6萬。(記者宋原彰／翻攝)

網紅7寶媽「林叨囝仔 The Lins' Kids」近日爭議不斷，不但生吃山羌肝還鼓吹孩子品嚐，還疑似違法導購醫材，社會局裁罰夫妻各12小時親職教育、衛生局開罰6萬；有網友近日在臉書再度爆料七寶媽疑似不良行為，包括讓孩子嘴巴含住樓梯、咬地上石頭等，社會局回應將在親職課程中提醒、要求改善有疑慮的行為。

網紅部落客「林叨囝仔 The Lins' Kids」7寶媽Sydney近日在臉書社團「爆料公社二社」再度被網友爆料，她曾在臉書粉絲團發佈多張疑似對孩童的不良行為，例如她讓孩童用嘴巴含住樓梯，說「沒有加裝金屬踏板，真的很好啃」，她也讓嬰兒坐在礫灘上，讓孩子咬食石塊稱「偌大的海灘，信手拈來就是固齒器」。

此外，七寶媽還曾發文說，有孩子不小心打翻麥片、灑落整地，一群孩子因此在地方撿拾麥片吃，她說「從小有聽媽媽的話，大家一起幫忙吃，地板一下就乾淨了」；網友還爆料稱七寶媽生孩子都會提早催生，至少有4個孩子出生時未足2500公克，該網友更直指7點七寶媽不當育兒之處，包括常把嬰兒放在沒有防護措施的桌面上、公開兒童正面全裸影片和帶孩子登山時未有完整安全評估。

高雄市社會局回應，依據網友提供的照片，該名母親的行為都是在多年前發生，目前社會局已要求對方做親職教育，當中會再次提醒這些有安全衛生疑慮的行為，要求其導正，強調除非該母親近期再有不當行為，目前社會局不做其他懲處。

7寶媽曾發文說，有孩子不小心打翻麥片、灑落整地，一群孩子因此在地方撿拾麥片吃，她...
7寶媽曾發文說，有孩子不小心打翻麥片、灑落整地，一群孩子因此在地方撿拾麥片吃，她說「從小有聽媽媽的話，大家一起幫忙吃，地板一下就乾淨了」。(記者宋原彰／翻攝)
網紅7寶媽「林叨囝仔 The Lins' Kids」被爆料讓嬰兒坐在礫灘上，讓孩...
網紅7寶媽「林叨囝仔 The Lins' Kids」被爆料讓嬰兒坐在礫灘上，讓孩子咬食石塊，稱「偌大的海灘，信手拈來就是固齒器」。(記者宋原彰／翻攝)
網紅7寶媽「林叨囝仔 The Lins' Kids」被爆料讓孩童用嘴巴含住樓梯，...
網紅7寶媽「林叨囝仔 The Lins' Kids」被爆料讓孩童用嘴巴含住樓梯，她說「沒有加裝金屬踏板，真的很好啃」。(記者宋原彰／翻攝)

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