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愛上人妻女同事 台男一句「不要害我晚上夢遺」賠慘了

記者曾健祐／台中即時報導
張男和已婚的女同事交往，還傳「不要害我晚上夢遺」，法院判張應給付對方吳姓先生15萬元台幣。(示意圖／ingimage)
張男和已婚的女同事交往，還傳「不要害我晚上夢遺」，法院判張應給付對方吳姓先生15萬元台幣。(示意圖／ingimage)

台灣台中張姓男子和1名已婚女同事在職場上曖昧，對方吳姓先生發現後張一度要求和解，承諾不再聯絡，未料張赴澳洲打工又持續傳訊給吳妻，說「我想你了」、「我的小可愛」，甚至稱「不要害我晚上夢遺」，法院認為吳傳有性暗示話語已侵害配偶權，判他應給付吳男15萬元台幣(約4637美元)，可上訴。

吳男控訴，張男因想赴澳洲打工，而妻子有相關經驗，2人就在職場上有密切聯繫，且去年9月起他發現老婆常常上班前噴香水，下班晚歸假日還常以朋友出遊名義形跡詭異，10月就發現2人LINE對話逾越正常男女關係。

吳還說，經和妻子、張男協商，張主動提和解表示願給付他35萬元台幣，並承諾在他們夫妻離婚前，不會跟吳的妻子聯繫，未料張男出國後仍持續和他妻子互動，還傳「你不要害我晚上夢遺」、「等你離婚，等我回來」，「跟我一樣愛這麼深」、「下班可以聽你的聲音嗎」等語。

吳認為張已經超越正常男女社交界線，破壞他婚姻生活圓滿、侵害配偶權，對張男求償精神撫慰金55萬元台幣。

張抗辯稱，不曾和吳的妻子有何肢體上踰矩或性交，但吳妻對話是互相關心、勉勵，沒有男女歡愛之挑逗或煽情露骨之語，況且現今社會互傳「愛心」、「I LOVE YOU」貼圖也非拘泥夫妻情侶間，認為沒有侵害吳的配偶權。

但法院勘驗對話，認為張男傳「我想你了」、「我的小可愛」、「我喜歡你」，甚至有「不要害我晚上夢遺」等性暗示語言，已非屬一般朋友社交禮儀關心話語，認定張確實侵害吳的配偶權，審酌雙方職業收入及侵害程度等，判張應給付吳15萬元台幣。

澳洲 LINE

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