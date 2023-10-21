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偷拍8男童全裸共浴 女輔導員重判8年6月

記者王聖藜／台北21日電
某育幼家庭蕭姓已婚女輔導員利用照顧8名男童機會，偷拍他們全裸洗澡照。示意圖。(本報資料照片)
某育幼家庭蕭姓已婚女輔導員利用照顧8名男童機會，偷拍他們全裸洗澡照。示意圖。(本報資料照片)

北部某育幼家庭蕭姓已婚女輔導員，利用照顧八名男童的機會，偷拍他們全裸洗澡，男童長大後檢舉，蕭女辯稱，是小孩請她幫忙拍的，台北地院不採，依兒童及少年性剝削防制條例判，重判蕭女八年六月徒刑。

判決書指出，蕭女為滿足慾望，拍攝兒童全身裸露的猥褻照，戕害兒童身心發展，惡性重大，考量她已婚、被害人數、拍攝情境、與被害兒童的關係，因此重判。

2021年起蕭女在某兒福中心育幼家庭擔任輔導員，負責院童生活起居，八名男童分別曾在育幼家庭固定或短期受蕭女照護。

檢察官指控，蕭女於2015年在育幼家庭的浴室內，要求四名男童共浴，拍攝四人裸露生殖器的合照六張；隔年蕭女又要求五名男童不准關門共浴，拍攝三名男童的「共浴圖」好幾張。

此外，2012年蕭女於夜間照護一名男童，協助其脫衣時，再拍攝男童以衣物包覆著頭部，但露出性器官的照片，並將檔案全部存在隨身硬碟中。

一名男童長大後在兩性平等課提到小時被曾拍攝裸照，引發育幼家庭職員懷疑，報警處理；警方對蕭女實施搜索，檢方依據查扣物證與相關人供述起訴蕭女。

蕭女辯稱，照片是小孩子請她幫忙拍的，辯護人也說，蕭女只是愛拍小孩的生活記錄，法官傳喚育幼家庭人員查證，加上被害人都說不是自願要蕭女拍攝洗澡，認定成立犯罪。

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