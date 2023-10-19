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色淫師騙女模外拍竟扳腿想硬上 她喊「有性病」躲過一劫

記者曾健祐／台中即時報導
陳男以外拍名義約女模上汽車旅館，卻企圖朝她硬上。示意圖。（取材自ingimage）
陳男以外拍名義約女模上汽車旅館，卻企圖朝她硬上。示意圖。（取材自ingimage）

台中已婚有小孩的陳姓男子以外拍名義約一名女模到汽車旅館，卻朝她環抱、強行撕掉她防走光貼在胸部和下體的膠帶，還扯雙腿企圖硬上，所幸女子佯稱自己有性病，陳深怕遭傳染這才停手。法院審酌，陳男給付女子給付新台幣4萬2000元調解成立，依強制性交未遂罪判他1年8月，緩刑5年。

檢警調查，陳男今年1月4日透過臉書邀約1名女模外拍，對方答應後就一起到豐原的汽車旅館拍攝，女子為了防止走光先到浴室更衣，並在胸部、下體私密處貼上膠帶，出來就發現手機疑似被陳藏起來，她隨即就要求停止拍攝，未料竟遭陳從後環抱。

女子為求脫身，表示還手機就讓他摸，但找到手機後陳卻不顧女子多次踢腳反抗，強行撕掉她胸部、下體的膠帶，還硬是掰開女子雙腳企圖硬上，所幸女子佯稱自己染上性病，陳男怕遭傳染才罷手未遂。

法院審理時，陳男辯稱以為女子說還她手機，就願意發生性行為，他覺得女子這段話是真的，覺得已經取得她同意，還說每個女生講話都是這樣；女子控訴，陳男當天言語、肢體不斷騷擾，還被他撕掉保護措施，自己當下和陳聊天是為轉移注意力，若不拖延時間就會遭強制性交。

另陳男在偵查中也供稱，之前約過女子外拍兩次，一開始就想跟她性交，把她手機藏起來是怕別人打擾她，也坦承有撕開女子膠帶、把腳掰開，後來是女子自稱有性病，他擔心也會得性病才放棄。

陳男的辯護人也主張，陳自幼無母親陪伴，父親後來也死亡，雖有祖母照顧但有隔代教養問題，難有機會理解女性心理，認為他先天心理不健全，應有刑法第59條情堪憫恕減刑適用；法院認為，陳和女子不熟識，卻假借外拍嚴重侵害女子性自主，不足引起一般人同情。

法院考量，陳男最終坦承，也已經和女子調解成立、給付4萬2000元，對方也不追究其責任，並斟酌陳男過去就醫紀錄等，但已婚有小孩仍犯本案，依強制性交未遂罪判他1年8月，緩刑5年，期間交付保護管束。

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