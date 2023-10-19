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「球員兼賭客」涉打假球 吳季穎遭逐出籃壇

台灣新聞組／台北19日電
SBL超級籃球聯賽球員吳季穎（中）被爆打假球及簽賭，士林地檢署18日傳喚到案，訊後令台幣25萬元交保。(記者蘇健忠／攝影)
SBL超級籃球聯賽球員吳季穎（中）被爆打假球及簽賭，士林地檢署18日傳喚到案，訊後令台幣25萬元交保。(記者蘇健忠／攝影)

SBL超級籃球聯賽球員吳季穎被爆打假球及簽賭，檢警查出他涉「球員兼賭客」，賽前到九州娛樂城官網下注裕隆納智捷隊賽事，下贏球就認真比賽，下輸球則放水，獲利至少台幣30萬至50萬元。士林地檢署昨傳喚到案，認涉犯詐欺、賭博、運動彩券發行條例等罪，訊後令台幣25萬元交保，限制住居。

中華籃協昨晚召開紀律委員會，決議註銷25歲吳季穎的球員註冊，籃協所屬球團及各聯盟不得錄用，等同「逐出籃球圈」。

吳原是納智捷球員，今年6月轉往台啤，外傳因打假球被球團要求離隊，且住台北市文山區高級社區、開進口名車，生活比其他球員優渥。

檢警查出，吳在納智捷時上九州娛樂城下注SBL賽事，若下注贏球即認真打球，反之則放水，但難以完全掌控賽事結果，有時贏球卻輸錢。

吳被媒體爆料打假球，與友人通訊軟體對話訊息曝光，吳稱「別人開的金額很難拒絕」、「就故意輸掉就好，演一場戲的感覺」，還說會全力打冠軍賽，但例行賽有30場，挑4至6場放水；吳也被爆與已故裕隆集團前董事長嚴凱泰的女兒熱戀，偷賣嚴凱泰兩支名表給北市信義區某表行，被裕隆高層買回。

警方前天深夜在台啤球團找到吳，通知帶回刑事局偵詢，吳聯繫律師陪同，否認打假球及簽賭，稱是與友人開玩笑，也否認偷賣名表。

昨凌晨吳離開刑事局未回住處，下榻北市六張犁附近一家平價旅館，士檢昨傳喚，警方發現他不在家，持傳票到旅館接人送至士檢，他否認涉案。檢警查扣手機，將送數位鑑定還原內容，並釐清吳是否打假球，若調查屬實，將清查是否有其他球員配合。

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