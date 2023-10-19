桃園3死命案 情財糾葛 夫妻被砍54刀 嫌犯跳樓

桃園楊梅洪姓貨運司機與黃姓越南妻子，17日遭鄭姓兇嫌持刀殺害，後鄭嫌疑畏罪跳樓身亡，18日遺體相驗，洪姓夫婦家屬哭得相當悽慘。(記者翁唯真／攝影)

桃園市鄭姓男子前天涉進入洪姓男子及其越南 籍黃姓妻子住家，持菜刀殺害夫婦後墜樓死亡。警方查出，鄭曾與黃交往，黃獲法院核發家暴 保護令，雙方疑有債務糾紛，研判埋下殺機，鄭行凶後畏罪跳樓。

警方調查，48歲鄭姓男子無業，前天上午開車至桃園楊梅區一處社區大樓，10點多持鑰匙進入貨運司機54歲洪男及其越南籍42歲黃姓妻子住家，持菜刀殺害洪，下午4點多黃返家也遭砍殺，鄭行凶後走樓梯到9樓頂跳下，被民眾發現倒臥血泊。

警方獲報到場，發現住7樓的洪、黃被砍多刀死亡，血跡從樓梯間延伸至頂樓。檢方相驗遺體，洪身中28刀，致命傷在胸腔，黃女26刀，致命傷在頸部，檢方下周一解剖確認死因。

據調查，黃嫁到台灣20多年，與洪育有7歲兒子，夫婦曾離婚，期間黃與鄭交往，接受資助，兩人曾衝突，黃獲法院核發家庭暴力暫時保護令，後來與洪復婚，與鄭仍有往來，鄭持有夫婦住家鑰匙，洪也知妻子與鄭關係；近期鄭疑欠債，希望黃還錢被拒，致電黃的姊姊要求黃還錢，否則要對黃不利。

夫婦兒子就讀國小一年級，案發時在校上課，未目睹慘狀，已從家人口中得知父母死亡消息。家屬昨至中壢殯儀館指認痛哭，黃的妹妹說，姊姊嫁來多年，她不清楚與鄭的關係，之前都沒聽說；表姊說，黃個性溫和，不解為何發生憾事。鄭的兒子說，與父親沒什麼聯絡，不清楚交友及欠債狀況。

桃園市家庭暴力暨性侵 害防治中心主任林燕婷說，評估男童與阿姨依附關係尚佳，先交由阿姨照顧，安排諮商協助創傷復原。