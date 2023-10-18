創把妹公司涉賣淫 台政大生緩起訴確定 被記1大過、1小過

一名政大何姓學生涉嫌開網路情色公司獲緩起訴確定。(圖:政治大學提供)

台灣政治大學法律系一名何姓學生去年成立網路交友公司，標榜教導男性與女性交友，更稱可從事愛撫、舌吻、摸奶等親密行為並收費，後遭人檢舉媒介性交易。何男近日緩起訴確定，政大今天表示，學生獎懲委員會決議，給予該生記一大過、一小過處分。

今年6月9日晚間，一名政大學生於網路社群平台表示，臉書 「NCCU政大學生交流版」出現一間標榜「同居約會派對、多人酒局遊戲」，並自稱是「提供把妹教學與娛樂服務的新創公司」，表示有「正妹」想賺取零用錢，大膽敢玩，可摟抱、愛撫、舌吻等，體驗情侶約會。

後來何男見市場不熱絡，又在LINE 官方群組更新降價資訊，但何男隨即遭認為是涉嫌仲介賣淫，遭民眾檢舉。但何男向警方供稱，成立公司是為教男生如何把妹，實際上並未有客人上門，而檢察官考量到男子有悔意且未實際營利，將其緩起訴，並須在4個月內繳付國庫6萬元。

政治大學今天表示，學生獎懲委員會調查該生於學生交流版刊登廣告，造成多位學生對其公司營運感到不舒服，決議以記一大過處分；另其類屬利用校園網路不當牟利或惡意破壞網路安全與秩序，擾亂校內公共秩序，也依學生獎懲辦法記一小過處分。

但政大也說，學校為教育 單位，將另案討論學生懲罰存記及銷過實施要點，期望學生銷過後，不在操性成績證明書留有任何紀錄，給予徹底改過自新的機會。