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前男友三度爬窗闖進家 餵藥迷昏她硬上還傳給現任男友看

記者曾健祐／台中即時報導
張男1天內3度爬窗闖進前女友家，還餵藥利用她昏睡時硬上得逞。示意圖。（取材自ingimage）
張男1天內3度爬窗闖進前女友家，還餵藥利用她昏睡時硬上得逞。示意圖。（取材自ingimage）

台中張姓男子3度爬牆闖入前女友家還拿安眠藥給她吃後偷拍，並以女子LINE帳號傳給其現任男友稱「我要跟她上床了」並硬上得逞，又偷走女子手機、打破窗戶，張事後辯稱性交是兩人你情我願，但法院認為他前後說法不一，女子體內驗出安眠藥物過量，依乘機性交等罪判他5年2月，可上訴。

檢警調查，張男認為女友劈腿分手心有不滿，2022年10月2日趁對方午睡時從外面爬牆闖進她陽台，女子驚醒和張起爭執，經張拿安眠藥給她吃下後陷入熟睡，張竟拿手機拍女子睡覺模樣，再用她的LINE帳號傳給其現任陳姓男友，還說「我準備跟她上床了，掰掰」，並硬上得逞。

張離開後跑去質問陳男為何要他前女友交往，隨後又侵入女子家偷她手機拿去變賣，直到下午3度爬窗打算再次進屋，發現女子鎖住門窗就打破窗戶，但因女子不在家無法得手。

法院審理時，張男僅部分坦承，就被控性侵辯稱和前女友是合意性交，對方並沒有處於不能抗拒狀態，張的辯護人則說，女子證詞前後矛盾，且她若明知分手後張男仍會多次進入該居所，卻遲未搬家繼續忍受騷擾，確有可疑之處，反控女子是怕現任男友誤會才誣陷張。

女子證稱，清醒的時候不可能跟張男上床，當天又跟張說頭痛、身體不適，且沒有戴隱形眼鏡，不知道張拿的是安眠藥還是她在吃的精神科藥物，張拿藥塞入她嘴巴，再灌水叫她喝下去，事前有拒絕性交，但後來昏睡就沒印象。

女子案發後就醫驗尿，檢出含有苯二氮平類鎮定安眠藥劑成分，可證明她服用安眠藥物過量，處於精神、身體障礙等不能抗拒狀態；另根據張使用女子LINE帳號跟陳男對話，張說「我準備跟她上床了」，陳就回「你最好別動她，叫她起床親口跟我談」，張則說「她睡了不好意思」。

法院也認為，張男偵查期間先是坦承性侵，後又改口翻供，綜合相關證據、證詞判斷，不採信其辯詞，審酌張闖入女子家3次，又乘她服用安眠藥性侵、偷東西，依乘機性交罪、無故竊錄他人非公開活動罪、竊盜及毀損一共4罪判他5年2月。

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