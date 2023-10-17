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三合院失火 父母不在家 2童反鎖屋內燒死

記者黃于凡、李宗祐／嘉義17日電
嘉義縣民雄鄉菁埔村一處平房16日上午火警，4歲女童及2歲男童受困臥室，被救出送醫後傷重不治，臥室燒得焦黑，看不出原本模樣。(記者黃于凡／攝影)
嘉義縣民雄鄉菁埔村一處平房16日上午火警，4歲女童及2歲男童受困臥室，被救出送醫後傷重不治，臥室燒得焦黑，看不出原本模樣。(記者黃于凡／攝影)

何姓夫妻與5名孩子同住嘉義縣民雄鄉菁埔村一處三合院平房，昨天獨留最年幼的4歲女兒及2歲兒子在家，疑反鎖在臥室，卻突然失火；消防人員獲報趕到破門救人，兩童高達8成燒燙傷，已無生命跡象，送醫不治。夫妻將孩子遺體送到殯儀館時崩潰癱軟，檢警今重回火場勘驗，釐清起火原因。

據了解，33歲何姓男子和32歲張姓妻子一家為列冊低收入戶，育有11歲長子、9歲長女、7歲次子、4歲次女及2歲么子，住的平房僅左邊一間臥室、右邊一間廚房，全家人擠一起睡覺。

何男昨上午外出工作，長子、長女及次子上學，張女到附近村辦公室，確認低收入戶相關資格，上午10點半左右住處突失火，消防局獲報後派遣11車、20多人趕抵，已全面燃燒。

消防員得知兩小孩受困，見臥房的木門上鎖，強行踹破，但屋內竄出濃烈火煙什麼都看不到，經射水壓制火苗，隱約看到床上躺著兩人，靠近迅速把人抱出，都已失去生命跡象。

2名孩童分別送往嘉義基督教醫院、大林慈濟醫院搶救，但身上燒燙傷面積達8成，急救皆不治。何姓夫妻得知後分頭趕赴醫院，得知不治眼淚潰堤，護送遺體到嘉義市立殯儀館後，張女不停哽咽啜泣，癱軟扶著桌子簽署文件，完全無法言語。

何姓男子說，平時都是妻子在家照顧小孩，他昨一早就出門工作，後來妻子要出門辦事，想讓孩子睡晚一點，才會從外面鎖門後外出。

何男堂哥感嘆說，附近三合院、平房都住親戚，是早期祖先分家留下來，堂弟一家雖經濟不富裕，但感情融洽。

他說昨發現起火時平房已是一片火海，火勢集中在臥室，現場溫度很高，當時小孩應該在床上睡覺，呼叫都沒有反應。

嘉義縣消防局表示，起火臥室屋頂瓦片燒到掉落，牆面焦黑，房內物品幾乎全燒毀，碳化嚴重，起火點疑在臥室中央，仍待調查。檢警則預計今天相驗遺體，並回到火場鑑識，釐清起火原因。

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