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查安置少年猥褻案 保護官私怨洩密被休職

記者王宏舜／台北14日電

士林地院法官姜麗香、高雄地院法官侯弘偉因暗通猥褻少年犯，今年均被懲戒法院職務法庭判免除法官職務，轉任司法事務官；同案被監察院彈劾的台東地院女主任少年調查保護官洪幸，為了私怨從中搞鬼，懲戒法院最近判她休職。

監察院指出，一名少年2019至2020年於安置期間，遭安置機構林姓前主任強制猥褻、性騷擾及傷害恐嚇，少年告知伯父和社工後，被林男發現，夜逼少年寫澄清書，少年不從就遭毆打，大喊「救命」也無人理會。

伯父將此事告訴一名保護官，保護官轉而告知姜麗香案情，姜麗香透過侯弘偉取得洪幸聯繫方式，並委託洪幸先行協助訪視少年，但洪幸訪視後，不採信少年說詞。

後來另派保護官和社工親自訪視少年，並製作輔導紀錄陳送交姜麗香，另名保護官也主動傳訊告知少年身上有傷，但姜麗香並未公平審酌所取得的資訊，仍擬具決行意見及法官意見書，表示不贊成通報。

林男出過書、上過節目，洪幸負責少年輔導保護，業務必須保密。檢方調查，林男性侵的少年，是台東地院朱姓女少保官保護的個案，朱女得知後舉報此事，檢方指揮廉政署南調組追查。

監察院表示，洪幸在得知林男遭控性侵害後，故意將職務上知悉被害人的資訊、公文書及書面資料，洩漏給無知悉權限的林男，還提供保護官個資，藉故調查保護官有無差假申報不實。

監察院認為，洪幸因與其中一名保護官有嫌隙，基於報復而將少年及保護官的個資洩給林男，以私害公，違反公務員保密規定，有重大違失。

姜麗香因未保持客觀中立，違背性侵害犯罪等法令，將法官意見書透露給與本案無關的侯弘偉，違反法官倫理規範。侯弘偉知道林男是性侵害犯罪嫌疑人，卻與有案在身的林男頻繁接觸，甚至提供法律諮詢意見，也違反法官倫理規範，兩名法官創下懲戒史上首次一起被拔官案例。

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