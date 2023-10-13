「你長得像茶碗蒸」台男不滿被瞪 迴轉壽司店爆衝突

台北市一家迴轉壽司連鎖店發生客人衝突事件，其中一方客人不滿被瞪，怒罵對方「你看起來就像茶碗蒸」，在店外大打出手，警力趕抵制止。(取材自「爆廢公社二館」臉書社團)

台北市一家迴轉壽司連鎖店13日凌晨發生客人衝突事件，其中一方客人不滿被瞪，怒罵對方「你看起來就像茶碗蒸」，在店外大打出手，經優勢警力制止。罵人「茶碗蒸」是否構成刑法的妨害名譽罪？一名資深刑警表示，「有什麼好公然侮辱？」必須是社會價值、普世認同有貶低的語句和文字，「說人像茶碗蒸，在現今社會沒有人會認為是惡劣的人」。

有網友目擊衝突過程並拍影片，畫面中眼鏡男怒喊「我點個茶碗蒸有什麼問題」，另一方上前理論的刺青男子回嗆「你點茶碗蒸是你的問題，一直看著我幹嘛」、「你看起來就像茶碗蒸，坐好」。兩方人馬在店外大打出手，都遭警方壓制。

該名資深刑警說，「茶碗蒸」三個字應該只是就地取材、剛好在眼前，在該起衝突事件沒有任何意義，衝突原因是雙方口氣的問題、嗆來嗆去，至於茶碗蒸跟全案發生原因無關。

至於「茶碗蒸」替換為其他食物，例如「巧克力」，該名刑警說，「可能有性騷擾 的疑慮，因為巧克力代表跟愛情連結的東西」。

有網友肉搜出事發地點是某知名迴轉壽司，營業時間從上午11時到清晨5時30分，13日不少網友到Google map「朝聖」留言，「長得像茶碗蒸可以去吃嗎」「這間必吃茶碗蒸」、「店家辛苦了」、「我很想知道貴店的茶碗蒸長怎樣」、「這天氣來個暖心的茶碗蒸，要注意台灣濃濃的人情味，超派」、「茶碗蒸真的太好吃了」。