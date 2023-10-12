人妻夜班遭色男同事硬上、拉手摸鳥 她嚇到跳車逃跑

劉男朝女同事指侵、拉手摸自己生殖器，法院依強制性交罪判他1年10月，緩刑4年。（取材自ingimage）

台中劉姓男子和女同事深夜卸貨，竟不顧對方已婚朝她強吻、指侵，後來載女子回家途中，又因「想再試試看她有沒有性交意願」，又硬拉她手抓自己的生殖器，女子嚇到跳車狂奔回家求救。法院審酌，劉造成女子身心受創，考量雙方和解，依強制性交罪判劉1年10月，緩刑4年，可上訴。

檢警調查，劉男2022年10月25月凌晨4時和女同事在工作貨櫃卸貨時，見有機可乘就強吻女子臉頰、嘴唇、脖子及耳朵，又朝她襲胸、摸下體，對方堅持表示拒絕仍慘遭劉男脫褲指侵。

當時因接近凌晨，劉男事後開車載女子回家，未料途中他再次起色心又對女子脫衣、摸胸，甚至還硬拉她手摸自己生殖器，最後因女子用力推開奪門而出，最後在她先生陪同下報警提告。

法院審理時，劉男坦承不諱，和女子證詞相符，並有雙方對話紀錄、驗傷報告佐證。法院查，劉男先是在貨櫃朝女子強吻、指侵，後來載女子回家途中又對她脫衣摸胸，拉手摸自己生殖器等，劉表示「他想再試試看女子有沒有意願性交」。

法院認為，劉男主觀上應是為了要繼續先前的性交行為，是出於單一強制性交犯意，且在密集時間實施強制性交既遂、未遂，應為接續犯，論以一個強制性交罪。

法院考量，劉男一時衝動，罔顧和女子相處分際，但仍和隨機對陌生女子性交的情形有別，且犯後已經取得對方原諒、積極彌補，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑後，依強制性交罪判他1年10月，緩刑4年，向公庫支付8萬元。