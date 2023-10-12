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黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

百億電池廠千金不倫已婚男下屬 判賠元配40萬元

記者黃羿馨／新竹12日電
上櫃大廠加百裕董事長黃世明（左）的獨生女黃靖容（右），遭控不倫已婚男下屬。(取材自桃園青年會官網)
上櫃大廠加百裕董事長黃世明（左）的獨生女黃靖容（右），遭控不倫已婚男下屬。(取材自桃園青年會官網)

上櫃大廠加百裕董事長黃世明的獨生女黃靖容，遭控不倫已婚林姓男下屬。新竹地院判決指出，林男因經常徹夜未歸，林妻找來徵信社跟監才發現林男竟和黃女到汽車旅館幽會，次數還高達8次。開庭時黃女辯稱是提供對方關於離婚訴訟及子女就學諮詢，但法官發現床舖凌亂，顯有使用過痕跡，不採信黃女說詞，判她須賠元配台幣40萬元(約1萬2479美元)。

判決書指出，林男和妻結婚12年育有2名子女，林妻日前發覺丈夫半夜離家未歸次數頻繁且異常，於是委託徵信業者調查，竟發現丈夫和同公司的已婚女主管黃靖容利用職務之便，至少8次前往汽車旅館開房間。

黃女也反擊林妻長年外遇，經法院認定侵害配偶權在先，與林男間已無夫妻之實，根本無配偶權遭侵害情事。林男元配與小王通姦後，遭林男提出離婚訴訟，林男因無法在家整理訴訟資料，且跟她是多年朋友，出於共同商量離婚訴訟內容及討論子女就學安排教養等問題，才會跟她約在汽車旅館，影像畫面也無法證明2人有何等逾越分際行為。

法官認為，黃女既明知林男是有婦之夫，本應與其保持一般異性朋友交往之通常範圍，而其多次在深夜與人夫單獨會面，地點又均在汽車旅館，且依其退房後房間照片，可見床舖凌亂，顯有使用過痕跡，依一般經驗法則，已足以證明兩人顯有逾越一般異性朋友交往之通常範圍。

法官同時也指出，林妻的配偶權有無遭侵害，與林男夫妻婚姻狀況無關，縱兩人婚姻關係早已名存實亡，也不能合理化黃女即可發展親密關係，更不能成為不正當男女交往關係的藉口，黃女就此部分所辯，難認有理，不足採信。最後判黃女應賠償林妻40萬元。

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