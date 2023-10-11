我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

一口氣餵8條糯米腸 婦害死老狗恐挨罰

記者林昭彰／新北11日電

新北市新莊區一條籠飼在住家門口的15歲老狗，7日突發「急性胃扭轉」送醫不治，飼主調閱監視器發現一名陌生婦人，一口氣餵牠吃了八條糯米腸。警方找到這名47歲張姓婦人，她說看到狗太瘦才好心餵食，通報動保處裁處。

新北市動保處說，糯米主要成分是澱粉，小狗食用可能引起胃酸分泌過多，出現腸胃不適等症狀。調查後若確認婦人餵食導致犬隻死亡，將依動物保護法規定，過失傷害使動物死亡，處台幣1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

飼主在臉書貼文，指7日上午一名婦人騎機車提了一個塑膠袋靠近籠子，確定四下無人後取出袋中糯米腸，試探性塞進籠內，發現狗願意吃，便一根根接著餵食，一口氣至少餵了八根。

糯米難消化、易脹氣，這隻狗已高齡15歲，當天出現嚴重消化不良，送醫回天乏術。9日上午狗籠都已搬離原址，該婦人又提了一袋糯米腸和玉米，扔下後就離開。

警方主動找到餵狗張姓婦人，她供稱看到狗太瘦，出於好意餵食，不知道會發生憾事。飼主在警方調查並通知後已完成報案手續，全案函送動保處裁定行為是否違反動保法。

胃扭轉是一種嚴重急性消化道疾病，當狗快速大量進食或吞入空氣，脹氣持續擴大就會造成胃旋轉，不只會壓迫胸腔造成呼吸困難，也會壓迫其他器官造成缺血壞死，短時間就會讓狗休克死亡。

臉書

上一則

黑白集／不光只藍白合 國會也要過半

下一則

接國民黨副主席？韓國瑜：還沒答應也沒回絕

延伸閱讀

8條糯米腸餵死15歲老狗 台婦人被法辦

8條糯米腸餵死15歲老狗 台婦人被法辦
周潤發釜山影展獲獎 宋康昊讚真正英雄

周潤發釜山影展獲獎 宋康昊讚真正英雄
醫藥／常搬重物 腹股溝疝氣惡化

醫藥／常搬重物 腹股溝疝氣惡化
腳麻腳痛腳冰冷⋯急性肢體缺血症 嚴重恐截肢

腳麻腳痛腳冰冷⋯急性肢體缺血症 嚴重恐截肢

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫妻，因兒子在麥當勞摔斷右手，利用職權查詢各分店安檢紀錄勒索7060萬元，台灣高等法院依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物未遂罪判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑，兩人上訴最高法院。圖／聯合報系資料照

台夫妻勒索麥當勞7060萬遭重判「嚇死他們」嘴臉曝光

2023-10-03 19:52
台南地院審酌，賴男終能坦承犯行，且已與女方達成調解，也同意給予緩刑機會，認他犯乘機性交罪處1年7月，緩刑3年，並接受法治教育課程2場次。(本報資料照)

女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

2023-10-06 09:43
台中市已婚楊姓男子與賴姓女子互傳情色訊息，台中高分院判二人得賠楊妻15萬元確定。示意圖／本報資料照片

台退休醫檢師與妻旅遊出軌團友 情色簡訊成證據…賠錢

2023-10-03 18:54
台灣輕艇選手張筑涵奪下杭州亞運激流標桿女子K1金牌。圖／中華奧會提供

杭州亞運／輕艇、橋牌摘金 台灣累積17金追平上屆

2023-10-06 14:34
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論