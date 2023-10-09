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自稱林姿妙親信 前專員涉詐2億台幣落網 收押禁見

記者戴永華、陳敬丰／宜蘭9日電
地院今天上午9時10分裁定許智信收押禁見，隨後送往地檢署；地檢署外本有數名債主等待，得知許遭押後，只能離去。記者陳敬丰／攝影
地院今天上午9時10分裁定許智信收押禁見，隨後送往地檢署；地檢署外本有數名債主等待，得知許遭押後，只能離去。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣政府公共造產前專員許智信涉嫌對外打著「縣長林姿妙親信」名號，四處詐欺、借貸2億元台幣(約622.2萬美元)，消失多天，前天傍晚在高鐵台北站落網，宜蘭地檢署昨複訊後認為有逃亡滅證之虞，聲請羈押，地院今天上午開羈押庭，裁定收押禁見。據了解，今上午還有數名債主在地檢署附近等待許，地院裁定後無法再見到許，已經離去。

許智信是宜蘭縣府前公共造產專員，外傳他積欠賭債向地下錢專借錢，為了籌錢還債，藉著投資縣府活動等理由，向外募資、借貸，用錢滾錢，積欠超過2億元債務，被害人數超過50人，已有5人報案。許上月28日失聯，被認為是「跑路」，債權人報案後警方展開追緝。

據了解，許智信駕駛女友車輛先逃到苗栗，發現車上放有定位追蹤器，改搭其他交通工具，請友人訂不同旅館，在台北、高雄之間藏匿逃竄，一度想偷渡出國，仍是放棄；前天傍晚，警方在高鐵台北站發現他時，許甚至「鬆了一口氣」，任由逮捕並未反抗。

許智信被捕時，身上還有60萬元現金，據了解是以身上珠寶首飾變賣換得；許昨天下午被依涉犯詐欺、貪汙等罪送到宜蘭地檢署複訊，守在地檢門口的女性被害人看到他不禁哽咽，質問好好一個人為何落入如此田地。

檢方昨複訊後，認為許智信涉犯貪汙治罪條例之利用職務詐取財物，以及刑法詐欺取財罪，嫌疑重大，且有串證、逃亡及滅證之虞，昨晚聲請羈押禁見；宜蘭地院今早開羈押庭，上午9時10分裁定收押禁見。據了解，上午地檢署外有數名債權人等待，得知許被收押禁見後，只能離去。

許智信落網時，身上還有60萬元現金，據了解是由珠寶、首飾變賣換得。記者陳敬丰／翻...
許智信落網時，身上還有60萬元現金，據了解是由珠寶、首飾變賣換得。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭縣政府公共造產前專員許智信涉案，宜蘭地檢署昨複訊後，以有串證、逃亡及滅證之虞...
宜蘭縣政府公共造產前專員許智信涉案，宜蘭地檢署昨複訊後，以有串證、逃亡及滅證之虞，向法院聲押，地院今上午裁定收押禁見。本報資料照

詐欺 投資 偷渡

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