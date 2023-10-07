約人夫開房泡湯 「登山女神」判賠30萬元

「登山女神」曾格爾去年遭控侵害配偶權，陳姓富商妻子對曾求償200萬元，士林地院民庭今宣判，曾格爾須賠償岳姓女子30萬元，全案可上訴。（圖：翻攝曾格爾臉書）

有「登山女神」外號的曾格爾去年與富商陳坤保相約泡湯，陳妻岳啟儒發現兩人曖昧對話紀錄，提侵權行為損害賠償訴訟，告曾格爾侵害配偶權，士林地方法院民事庭昨判曾格爾賠償30萬元(台幣，下同)。

岳啟儒控訴曾格爾與陳坤保有超乎一般友情的對話，指曾、陳二人去年8月29日相約到「三二行館」泡湯、共宿，侵害她的配偶權，起訴求償200萬精神慰撫金。

曾格爾抗辯，稱不知陳坤保已婚，兩人到行館僅用餐，無泡湯、共宿。

士院檢視曾女與陳的網路通訊對話紀錄，參酌陳和張姓證人證述，認定曾女知陳已婚，且去年兩人到行館確有泡湯、住宿，顯已侵害岳女配偶權。

據了解，岳啟儒去年在iPad中發現曾格爾與丈夫泡湯後互傳訊息，內容提到「昨晚沒防護，記得買藥吃」，岳女立刻提告。陳坤保稱「藥物」指的是胃藥，但透過律師聲明，承認與曾格爾泡湯「有肢體親密接觸」。張姓證人證稱，2011年底，曾格爾與小編曾到陳、岳二人住所討論登山募款事宜，早知兩人是夫妻，當晚陳知道妻子會晚歸，不願與曾女獨處，因此請他到家中作客。

前天岳啟儒發文表示一年過去傷痛可以放下，是非對錯不能忘記，相信會迎來正義。