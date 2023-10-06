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台柔術狼師強吻10歲女童 還說「這是我們的小祕密」

記者林孟潔／台北即時報導
示意圖。（取材自ingimage）
示意圖。（取材自ingimage）

台灣一名國小課後才藝柔術班教練王毓霖前年拉10歲女童坐自己大腿，用手摸屁股再親吻臉頰、嘴唇，還說「這是我們兩個的小祕密」，最高法院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判刑1年6月定讞。

王2021年4月9日下午6時許柔術班下課後，見女童留在體能活動教室內協助收拾，要求女童伸出手後，拉來抱在自己大腿上，趁機用手碰女童臀部，再親吻臉頰、嘴唇。女童母親當天到學校接她回家，發現女童有異狀，詢問後得知案情，報警處理。

王坦承嘴對嘴親女童，但矢口否認犯行，辯稱他只是有點半開玩笑跟女童說「親老師一下」，女童就真的親過來，有嘴對嘴親到，他就只是在跟小朋友玩，沒有強制猥褻的意思。

法院不採信王的辯詞，認為王警詢、偵查、一審時說法均不相同，明顯是隨著證據出現而不斷調整辯詞，況且若是女童主動親吻王，不會於事後不願見到親吻畫面、對男性感到不安等反應。

女童作證說，當天下課後，老師詢問她可不可以留下來幫忙，老師把她拉過去坐大腿，一隻手在她的臀部底下，另一隻手把她抱住，之後親她臉頰跟嘴唇，她有向教練表達不喜歡這樣，教練親完有跟她說這件事情不能告訴別人，「這是我們兩人間的祕密」。

法院認為王為圖一己性慾，強制猥褻女童，不僅戕害女童性自主權，有失為人師表的態度，王犯後否認犯罪，態度非良好，至今未與女童及父母和解，一審判刑1年6月，二審雖撤銷一審判決，但維持同樣刑度，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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