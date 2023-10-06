泰飛台機上 攔截走私活體動物 無人認領

一架從泰國赴台班機夾帶星龜、土撥鼠、水獺等活體動物，但無人認領，圖為水獺。(圖／動植物防疫檢疫署桃園分署提供)

一架班機前晚從泰國曼谷飛抵桃園國際機場，機組員在機艙及行李袋發現星龜28隻、土撥鼠1隻、水獺2隻及已死亡囓齒目動物2隻，無人認領。警方將動物移交防檢署，依動物傳染病防治條例、野生動物保育法查處，這是近年桃機首起在飛機上查獲走私動物案。

這架泰越捷航空班機前天晚間8點抵台，乘客反映疑有老鼠在機艙亂竄，機組員在機艙地板發現一隻囓齒目動物，又在座位下一個行李袋發現星龜等大批動物，附近乘客無人認領，航空警察上機將動物移交動植物防疫 檢疫署桃園分署。

防檢署桃園分署說，依動物傳染病防治條例，處行為人台幣5萬至100萬元罰鍰，至於有無違反野生動物保育法，會將動物送屏東科大野生動物虛擬鑑識中心，確認是否為瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約所規範動物。防檢署表示，海關已扣留動物，將由防檢署獸醫師依法撲殺。

關務署台北關統計，2019年查獲10件走私動物相關案件，為歷年最多，其中以鸚鵡及受精卵為主。防檢署副署長徐榮彬說，曾查獲旅客穿大夾克夾帶動物，一旦進入台灣，可能引進動物疾病及寄生蟲。

清華大學通識教育 中心助理教授顏士清說，走私動物最大疑慮是疾病，因未檢疫，難保是否帶進口蹄疫、非洲豬瘟、狂犬病等傳染力強的病原體，若是囓齒目動物，可能有漢他、鼠疫、猴痘 等。獸醫師公會理事長譚大倫說，帶進野生動物會對台灣環境生態造成永久性傷害。