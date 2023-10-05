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新聞眼／「偽標」美豬肉 還有多少流竄

記者 鄒尚謙

繼進口蛋之亂，食藥署公布「豬肉產地標示稽查結果」，赫然發現業者使用美國豬肉製成重組肉片卻未標示來源。消基會過去一直質疑市售美豬產品太少，與進口量不符，恐有業者「洗產地」，如今果然揪出業者標示不實。美豬開放進口至今將滿三年，除了這次事件，是否有更多「偽標」產品早在市面流竄？值得正視。  

進口雞蛋之亂，農業部和食藥署對雞蛋進口經驗不足，未能提前做好準備，導致巴西雞蛋生產來台冷鏈中斷、洗選後保存期限標示不明仍上架販售等爭議。但美豬2021年1月1日開放進口，行政院提出五大管制措施宣示管理決心，仍出現標示不實情形，讓人質疑政府的管理能力。食藥署表示通過邊境查驗管理系統的「大數據」監測發現美豬標示不實，卻遲至10月3日才揪出，緩不濟急讓國人難接受。

政府開放美國全豬，同時宣布的五大措施，但食安專家認為，豬肉進口必須登載邊境系統，追蹤不難，但民眾最常接觸的小吃攤、傳統市場大多「免交易憑證」，中盤商賣給下游小商家頂多手寫發票，民眾吃到也不自知更遑論追蹤，尤其萊劑殘留於豬肝、腎，做成重組肉品更難追蹤。

台灣是「美國全豬」進口國家，萊克多巴胺殘留量雖「小於儀器可測值」，但還是會有微量累積，期待政府落實清楚標示、嚴格稽查的承諾，不要端出「實質轉型」來替重製的美豬洗白。

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