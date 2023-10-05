美豬偽標加、英豬 查獲15萬公斤混摻銷往餐廳、火鍋店

衛生單位查獲新興冷凍食品以美豬混摻加拿大豬肉，製成火鍋肉片後改產地為加拿大，10萬多公斤組合肉已流入近90間下游店家。（圖：桃園市衛生局提供）

本報系聯合報報導，桃園市新興冷凍食品有限公司進口9萬多公斤美國冷凍豬肉，混摻1萬多公斤加拿大 豬肉製成火鍋肉片，標示產地為「加拿大」出貨給八、九十家下游商家，10萬多公斤標示不實的組合肉恐已售罄。業者雖強調肉品沒問題，只是標示疏忽；但桃園市衛生局除依違反食安法開罰，也將全案函送桃園地檢署，釐清是否違反食品衛生管理法。

另外，桃園市衛生局查獲瑞騰國際進口「美國冷凍豬梅花肉」4萬多公斤，製成豬肉片與豬梅肉捲出貨2萬多公斤，外包裝原產地分別標示加拿大、英國，全案也移交公司所在地的新北市衛生局追究責任。瑞騰國際龜山廠表示，肉品都是合法進口，絕非來路不明，可安心食用，已通知客戶可退貨。

「美豬可能含瘦肉精，沒有業者敢標示，原因很簡單，因為怕沒人買。」生鮮肉品專賣店戴姓業者表示，中央不嚴查，不肖業者進口美豬後，在台灣加工變成水餃、肉包就標示為台灣加工，這也是種洗產地的方式。

他說，美豬每年進口上千甚至上萬噸，市面上卻找不到美豬，因為大家產地都亂標，除了被用來加工成各種冷凍食品，最大去向就是火鍋店、燒烤店和餐飲、小吃店，民進黨 政府只要全部溯源稽查就可知道美豬被賣到哪，「但政府願意查嗎」？

新興和瑞騰的客戶以餐廳、火鍋店和滷味攤為主，消基會董事長吳榮達表示，消基會5月間抽查通路289件含豬肉成分食品，未見任何美國產製豬肉商品，當時就質疑業者「洗產地」，食藥署的稽查證明這項推論。

食藥署昨天公布今年至9月底完成的「豬肉產地標示稽查結果」，查核豬肉及豬可食部位原料標示3萬7216件，查獲標示不符規定九件；其中八件應標示豬肉原料原產地卻未標示，一件標示不實即新興冷凍食品輸入美國冷凍豬前腿肉9萬4377公斤，使用9萬377公斤與加拿大豬前腿肉1萬多公斤混製成「豬火鍋肉片」的重組 肉，應標示產地「美國、加拿大」，卻僅標示「加拿大」。

庫存肉品送驗萊劑

食藥署副署長林金富說，美國豬肉市占率未達1%，市面主要以西班牙、加拿大及國產豬肉為主，食藥署邊境查驗自動化資訊管理系統可清楚知道那些業者進口美國豬肉，發現該業者美國豬肉「只進不出」，稽查後確認標示不實，除依違反食安法開罰4至400萬元台幣（約1238至12.38萬美元），也由桃園市衛生局函送檢方調查，同時將庫存肉品送驗萊克多巴胺殘留，預計兩日內有結果。

新興冷凍食品指出，公司第一次進美豬，因員工疏忽用原先標示加拿大包裝袋，才發生漏標美豬情形，衛生單位稽查當天已通知客戶可回收，但尚未有客戶退貨；這批產品絕對沒有過期等問題，是單純標示疏忽，將來出貨一定會注意。

根據食藥署「豬肉儀表板」資料，今年元月1日至本月3日進口豬肉8萬1000多噸，其中，加拿大、西班牙分別進口3萬2000多、2萬1000多噸，美國豬排第三，進口1萬430公噸；豬肝等內臟從美國進口3600多公噸，迄今均未驗出萊劑。消基會5月抽查發現，289件豬肉產品中，產地標示合格率為百分之一百，但僅1.7%明確標示不含萊劑。