敗給美人計…欠債男被心儀女約出來 見面才知是討債

雙方在大馬路上發生鬥毆。(記者黃子騰／翻攝)

新北市土城區今晨發生街頭鬥毆案。28歲王姓男子積欠34歲范姓友人台幣15萬元(約4644美元)，范男屢次催討王男均避不見面。范男於是找來王男心儀的梁姓女子聯繫王男佯稱要約會，王男不疑有他與另1名友人赴會，范男則找來3名友人在場埋伏，持鎮暴槍攻擊並痛毆王男後逃逸。警方獲報將雙方共7人逮捕，詢後依法送辦。

據了解，王男數月前向范男借台幣15萬元，但直到還款期限王男都未還錢，且還避不見面拒接電話。范男氣憤不已卻無計可施，突然想到雙方共同認識的梁姓女子是王男心儀的對象，於是請託梁女以美人計誘騙王男出面。梁女聽聞後同意協助，以撒嬌口吻致電王男表示想要約會，王男一聽欣然答應，雙方相約今天凌晨4時許在土城區青雲路見面。

王男找來47歲楊姓友人一同赴會，到場後發現范男及友人共4人早已在場等待，雙方一言不合當場發生鬥毆，王男一方僅有2人陷入劣勢，范男還持鎮暴槍攻擊王男，導致王男頭部撕裂傷、腿部大面積燒傷，眾人見事態嚴重才一哄而散。