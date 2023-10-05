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男子造假鱷魚出遊公園 引起恐慌判罰3000元

記者張議晨／高雄5日電
男子造假鱷魚出遊，高雄地方法院簡易庭判罰3000元。(本報資料照片)
男子造假鱷魚出遊，高雄地方法院簡易庭判罰3000元。(本報資料照片)

高雄市凹子底公園日前傳出「鱷魚」現蹤引起市民恐慌，事後才知該隻「鱷魚」是塑膠模型，警方查出是在網路貼出鱷魚足跡的劉姓男子自導自演一齣「鱷魚出遊記」，依違反社會秩序維護法「散佈謠言」究辦，高雄簡易庭認為劉男發文造成社會大眾恐慌，裁罰台幣3000元(約92美元)。可抗告。

臉書社團「路上觀察學院」今年7月29日晚間有網友貼出一張鱷魚在石頭上張嘴照片，地點在市中心的凹子底森林公園，動保處接獲通報馬上派人到場捕捉，但未發現鱷魚。

公園處當時正忙於清理颱風傾倒路樹，隔天全面巡視凹子底公園生態滯洪池周遭，也未發現鱷魚蹤跡。

直到7月31日凌晨，劉姓男子主動連絡消防局，稱自己找到「鱷魚」，消防局到場發現是鱷魚模型，比對後確認就是網路上那隻鱷魚，證實鱷魚為假。

由於事件引起恐慌，警方介入調查，懷疑劉男就是貼文者，經取得劉男手機，發現劉曾多次搜尋「凹仔底公園監視」、「凹仔底公園鱷魚」等關鍵字，手機還有當時上傳時所拍照片及蝦皮購買紀錄。

劉男眼見被拆穿，才坦承自導自演，稱因好玩惡作劇，先上網買鱷魚模型，29日晚間趁颱風過境後將模型放在公園池畔，再上傳照片到社團，事後發現媒體報導，才扮演路人自稱找到鱷魚模型。

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