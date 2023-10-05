我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

誣告案開庭 過招翁達瑞 高虹安：論文自己寫的

記者王聖藜、蔣永佑／台北5日電
本名陳時奮的「翁達瑞」自訴高虹安（圖）涉嫌誣告罪，台北地方法院昨首度開庭。兩人親自出庭，在法庭正面對決。(記者黃義書／攝影)
本名陳時奮的「翁達瑞」自訴高虹安（圖）涉嫌誣告罪，台北地方法院昨首度開庭。兩人親自出庭，在法庭正面對決。(記者黃義書／攝影)

新竹市長高虹安博士論文「抄襲門」引發誣告官司，本名陳時奮的「翁達瑞」指高被指導教授除名，高告陳誹謗不起訴後，陳自訴高誣告罪。台北地院昨天傳喚高虹安、陳時奮出庭，兩名博士法庭過招，高否認犯罪，陳則諷抄襲跟貪汙一樣。

高虹安說，她告陳誹謗罪從不起訴書可看出，只針對陳在臉書指她「被指導教授除名」、「李傑不承認有這個博士生」等為範圍，陳2021年9月發文說要收回，但去年3月這些還留在臉書頁面。

高虹安說，學術搜尋引擎上可看見她的多項博士研究，陳時奮誹謗她的學術成就才會提告，不犯誣告罪。

高虹安說，她的博士論文是自己撰寫，共112頁，29張圖，35個表，資策會期刊僅6頁、3張圖、5個表；去年9月請學校重新檢視博論，指導教授建議向圖書館提申請並加註解，而學倫會、學校院長都認為無不當研究。

陳時奮說，高告他是在轉換概念，他在北美研究型大學任教28年，指導或親自指導的博士20人，博論有個人研究、未曾發表、沒有版權歸屬三條件，高完全違反要件。

陳時奮說，抄襲跟貪汙一樣，沒有最低消費額，一小部分就算抄襲，何況高不只抄襲一小部分，「據我所知高的論文已被辛辛那堤下架，也被典藏的商業資料庫下架」。

昨天庭審1小時結束，高虹安庭後不接受採訪；陳時奮庭後表示，他是第一次看見高虹安，覺得高刻意閃避抄襲問題，高的口才很流利，在庭上講了許多不實陳述，與過去自己對高的看法相去不遠。

新竹市長高虹安官司纏身，除貪汙案外，資策會自訴她博士論文抄襲違反著作權法、旅美教授「翁達瑞」自訴她誣告罪，台北地院本月上、中、下旬都開庭，三案齊發。

本名陳時奮的「翁達瑞」（圖）自訴高虹安涉嫌誣告罪，台北地方法院昨首度開庭。兩人親...
本名陳時奮的「翁達瑞」（圖）自訴高虹安涉嫌誣告罪，台北地方法院昨首度開庭。兩人親自出庭，在法庭正面對決。(記者黃義書／攝影)

臉書 圖書館

上一則

男子造假鱷魚出遊公園 引起恐慌判罰3000元

下一則

新聞評論／吹哨者下車 追弊與食安不能退場

延伸閱讀

捲高虹安涉貪案 「有加班」 王郁文不認罪

捲高虹安涉貪案 「有加班」 王郁文不認罪
高虹安涉貪案 3前助理全認罪 10月11日傳喚高

高虹安涉貪案 3前助理全認罪 10月11日傳喚高
規畫訪美行程擬赴辛辛那提 高虹安遭質疑處理論文

規畫訪美行程擬赴辛辛那提 高虹安遭質疑處理論文
郭柯切割竹市長高虹安 柯前幕僚：聲量低跛腳不知所措

郭柯切割竹市長高虹安 柯前幕僚：聲量低跛腳不知所措

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

2023-09-28 19:30
民進黨創黨元老、前立委魏耀乾27日在「民主進步黨37周年黨慶創黨先進聯誼餐會」場外，舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神。（記者蘇健忠／攝影）

民進黨黨慶 創黨元老舉布條：民進黨淪獨裁貪汙惡霸黨

2023-09-27 19:26

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安