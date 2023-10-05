誣告案開庭 過招翁達瑞 高虹安：論文自己寫的

本名陳時奮的「翁達瑞」自訴高虹安（圖）涉嫌誣告罪，台北地方法院昨首度開庭。兩人親自出庭，在法庭正面對決。(記者黃義書／攝影)

新竹市長高虹安博士論文「抄襲門」引發誣告官司，本名陳時奮的「翁達瑞」指高被指導教授除名，高告陳誹謗不起訴後，陳自訴高誣告罪。台北地院昨天傳喚高虹安、陳時奮出庭，兩名博士法庭過招，高否認犯罪，陳則諷抄襲跟貪汙一樣。

高虹安說，她告陳誹謗罪從不起訴書可看出，只針對陳在臉書 指她「被指導教授除名」、「李傑不承認有這個博士生」等為範圍，陳2021年9月發文說要收回，但去年3月這些還留在臉書頁面。

高虹安說，學術搜尋引擎上可看見她的多項博士研究，陳時奮誹謗她的學術成就才會提告，不犯誣告罪。

高虹安說，她的博士論文是自己撰寫，共112頁，29張圖，35個表，資策會期刊僅6頁、3張圖、5個表；去年9月請學校重新檢視博論，指導教授建議向圖書館 提申請並加註解，而學倫會、學校院長都認為無不當研究。

陳時奮說，高告他是在轉換概念，他在北美研究型大學任教28年，指導或親自指導的博士20人，博論有個人研究、未曾發表、沒有版權歸屬三條件，高完全違反要件。

陳時奮說，抄襲跟貪汙一樣，沒有最低消費額，一小部分就算抄襲，何況高不只抄襲一小部分，「據我所知高的論文已被辛辛那堤下架，也被典藏的商業資料庫下架」。

昨天庭審1小時結束，高虹安庭後不接受採訪；陳時奮庭後表示，他是第一次看見高虹安，覺得高刻意閃避抄襲問題，高的口才很流利，在庭上講了許多不實陳述，與過去自己對高的看法相去不遠。