受中共資助參選 台灣人民共產黨主席林德旺等3人遭訴

台灣人民共產黨黨主席林德旺（右）。（本報系資料照片）

台灣人民共產黨 主席林德旺被控接受中國大陸資助指示，去年推派同黨副主席鄭建炘參選台北市議員；林另指使同夥余聲洪以人頭收貨人，非法輸入至少4700劑大陸抗原檢驗試劑，預備發給具投票 權民眾賄選。台北地檢署昨依反滲透法及公職人員選罷法起訴林德旺和鄭建炘，另依涉犯醫療器材管理法起訴3人。

起訴書指出，2017年起，林德旺以黨主席身分頻繁和中共 中央台灣工作辦公室政黨局、國台辦交流，與國台辦政黨局副處長胡春光聯繫逾10年；林曾為雲南省曲靖市黨政機關官員辦理赴台行程，獲資助94萬5160元（台幣，下同，約3萬美元）。去年7月，林擔任山東政報公司及政報傳媒網台灣中心總顧問，定期向中共回報在台統戰工作。

檢方指控，林2018年受雲南省台辦主任張朝德指示，以台灣人民共產黨身分參選當年台南市議員；去年再受中共指示，提名鄭建炘參選台北市議員，並使用親友帳戶匯款9萬元給鄭，指示鄭以每人500元代價，動員走路工掃街拜票。

另余聲洪受林指示，提供至少47名黨員及親友作為收貨人頭，從廈門輸入新冠肺炎抗原檢驗試劑，3人計畫發放給具投票權民眾，宣傳政黨及協助鄭選舉，被調查局早一步搜索查獲。

檢調去年搜索約談林德旺、競選幹部及疑似收賄民眾共七人，林德旺、鄭建炘及余聲洪均否認犯行，檢察官認定，林和鄭受境外敵對勢力指示及資助，企圖深入議會，危害主權及自由民主憲政秩序，涉犯公職人員選罷法及反滲透法，建請法院加重其刑。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨回應，民進黨打壓主張兩岸和平統一人士用心險惡，刻意製造「綠色恐怖」，升高兩岸對立，謀取不正當選舉利益。