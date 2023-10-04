美國空運郵包藏毒奶粉 查出10公斤

販毒集團將安非他命裝進奶粉罐從美國寄到台灣，被海關攔獲市價600萬元台幣的10.4公斤粉狀安毒，刑事局估算可製成5萬包毒咖啡。(記者李奕昕／攝影)

販毒集團走私手法無奇不有，刑事局與海關今年3月攔獲市價600萬元（台幣，下同，約18.5萬美元）的10.4公斤粉狀安毒，該批毒品 被裝進奶粉罐從美國寄空運郵包到台灣，估算可製成5萬包毒品咖啡 包。警方拘提收貨的蕭姓、陳姓男子，依毒品罪嫌移送，檢方聲押禁見獲准，追查上手。

警方調查，該批毒奶粉從美國加州 寄出，今年3月29日抵台，因運費成本高，不常見從境外寄奶粉到台灣，關務署台北關起疑抽檢，發現奶粉罐外上方鋪嬰兒衣物，10罐奶粉各裝1公斤多「白粉」，共10.4公斤，以拉曼光譜儀測出安非他命反應，送刑事局鑑定是安毒。

刑事局偵3大隊追查，發現35歲蕭姓男子用不知情親屬名義當收件人，隔月5日跟監物流，發現他開車至桃園市龜山區住處附近500公尺1處道路向郵差領取郵包，尾隨10分鐘攔車逮人；查扣手機分析相關資料追出要交給28歲陳姓男子，當月26日再赴陳龜山住處拘提。

蕭曾被查獲施用毒品，與陳均無業，兩人稱缺錢，受指示各以30萬元代價收取毒郵包。警方發現，安非他命為白粉狀，摻入奶粉，外觀難辨，有別常查獲的透明晶體，研判毒販要混和為毒品咖啡包，估算可製成市值4000萬元的5萬包毒咖啡。