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雨天試車撞壞保時捷遭追討327萬 法院：遵指示免賠

記者張議晨／高雄4日電
陳姓男子駕駛保時捷GT3跑車試車，卻失控自撞山壁，被公司追討327萬元台幣。(記者張議晨/翻攝)
陳姓男子駕駛保時捷GT3跑車試車，卻失控自撞山壁，被公司追討327萬元台幣。(記者張議晨/翻攝)

高雄某知名汽車排氣管改裝廠，為一輛價值千萬的保時捷GT3跑車進行改裝，擔任行銷的陳姓員工趁雨天外出試車時，卻自撞山壁，整輛車修復就花了227萬元（台幣，下同，約7萬美元），加上折舊共損失327萬元，改裝廠認為陳男未遵守試車規定，向陳男索賠，法院審理後，認為陳男是遵從主管指示試車，判改裝廠敗訴，陳男免賠。

判決指出，陳男任職這家改裝廠的行銷部門，去年8月18日陳男駕駛價值千萬元的保時捷GT3跑車，載著郭姓同事外出試車，行經高雄仁武區義大二路時，車輛卻突然失控打滑，整輛車朝右自撞山壁。

車輛因毀損嚴重，維修費就要227萬元，陳男任職的公司不滿，認為陳沒有試車專業，卻在下雨天外出試車，也沒遵守天雨路滑慢行的規定，導致車輛受損嚴重，包含維修費、折舊等，合計向陳男索賠327萬餘元。

高雄地院審理時，陳男喊冤，稱當天是他是受莊姓經理指示，和郭姓同事外出試車，當時他沒有重踩油門，是因為天雨路滑車輛才會滑行出去，不應該要求他賠償損失。

法官勘驗公司內部舉行的事故檢討報告，確認當天試車陳男是受莊姓經理指示，莊也在會議中坦承「雨天試車是錯誤決策」、「讓行銷試車是因為他開GT3的次數比RD多，又因為正好趕工中，所以讓行銷先試，回頭RD再試」。

同行的郭男也稱試車要試共振效果，所以一般道路速度約60至70公里，他不知道時速是多少，只知道剛開閥門，提速壓到積水輪胎打滑，因拉回才會向右打滑，當時並沒有感覺到重踩油門。

另外，依據警方的車禍筆錄，陳男自稱時速60公里，因下雨打滑失控右偏，跨越分隔島滑行至慢車道，底盤卡在外車道溝渠肇事。

法官根據會議內容及車禍筆錄，認為不論公司是否規定試車應由研發部門執行，或是雨天不應試車等，陳男會在雨天試車是依據主管指示，因此不能將損失歸責於他，綜合事證判陳男免賠。

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