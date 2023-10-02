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林秉樞每天掀他被子 同房囚受不了 認罪求遠離騷擾

台灣新聞組／台北2日電
林秉樞羈押期間，涉嫌貪污的室友不堪騷擾向檢方翻供認罪。(本報資料照片)
林秉樞羈押期間，涉嫌貪污的室友不堪騷擾向檢方翻供認罪。(本報資料照片)

立委高嘉瑜遭前男友林秉樞毆打，林被依傷害、偽造文書罪判刑兩年10月，雙方均未上訴、全案確定；其中林涉犯傷害罪判8月不得易科罰金，經折抵羈押226天，只要中秋節後再服刑14天即可重獲自由。林秉樞收押時曾與涉犯貪汙罪的公路總局養路士林志順同房，2人關係不洽，林志順原否認犯罪，卻因受不了林秉樞每天騷擾，無奈招供認罪，只求交保遠離林秉樞，最終他如願交保、被判刑。

台北中國時報報導，53歲林志順被控利用核發路權證照的機會，向廠商索賄台幣125萬餘元，前年11月19日不認罪被收押禁見，林志順原本在看守所過得好好的，遇上林秉樞後全變調。兩人時有口角，林秉樞看不順眼林志順，不滿他睡覺打呼太大聲，每天凌晨跑到他床舖旁狂掀他被子，讓林志順睡不好覺，不堪其擾的林，無奈向檢調翻供「我全認」，只求交保遠離夢魘。

林秉樞即將重獲自由，本報系聯合報報導，高嘉瑜日前表示，從林秉樞過去種種行為，無法感受到任何歉意，「我覺得這樣的人，到目前為止，沒有任何悔意」。

她說整個案子只有妨害秘密、妨害電腦使用與傷害罪可以上訴，經與律師討論，依現行速審法規定，上訴後也難改變制度，沒有實質效益，對受害者幫助有限，難弭平傷痛。未來會透過修法遏止類似暴行發生，希望幫助更多受害者。

林秉樞2021年截錄當時交往中的高嘉瑜私密照，並誣陷高女介入他人婚姻，暴力毆打，還逼她在林母靈堂下跪；事件爆發後打LINE恐嚇高，一審被依偽造文書、傷害等罪判2年10月，經二審駁回，雙方均不上訴而確定。

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