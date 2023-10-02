夜唱喝掛遭性侵懷孕 辯護人：基於善意開房間

一名女子參加KTV夜唱但喝得泥醉，黃姓男子乘機將她帶至西門町一家飯店「開房間」，2個月後女子發現自己懷孕，到醫院進行引產手術並報警，這才揪出胚胎是黃的種。 (示意圖／Ingimage)

林姓男子和朋友到KTV，席間一名女子泥醉，林帶她上計程車投宿西門町的飯店，卻心存不軌。2個月後，女子發現肚子竟然隆了起來，到醫院進行引產手術並報警，警方將胚胎送驗，DNA -STR型別比對出和林相符，將他送辦。林原承諾賠償被害人200萬元，但未履約，台北地方法院依乘機性交罪判他3年2月徒刑，台灣高等法院駁回林上訴。

林從事餐飲業，月收入約2萬2千元。2021年11月5日晚間，林和朋友到台北市一家KTV唱歌，因而結識被害人，翌日凌晨3點多，被害人因喝得酩酊大醉而意識不清，林見有機可乘，招計程車將她帶離，卻帶往一家飯店「開房間」。2022年1月，女子驚覺懷孕，嚇得到醫院行引產手術，並向市警萬華分局報案，台北地檢署偵查後起訴林。

在偵查、一審期間，林姓男子都坦承不諱，刑事警察局鑑定書顯示林和女子、女子的胚胎21組體染色體的DNA-STR型別檢測結果，符合親子 遺傳法則，不排除林為被害人胚胎的親生父可能，親子關係機率預估為99％。

公設辯護人替林辯護，稱林當天受黃姓友人邀請而前往KTV，看到女子喝醉了，「基於善意」才帶她到飯店休息，因林年輕衝動又喝了酒，才會做出這種事，他深感抱歉，也願意賠償200萬元。

但在台北地院宣判前，林連分期賠償的第一期2萬元都沒有付，北院認為林對被害人的身體、心理影響甚鉅，卻沒有任何賠償行動，不足以讓人同情判他3年2月徒刑。

一審宣判後，林主張在北院與被害人和解的條件過於嚴苛，上訴請求再與被害人協商和解條件。高院 再次安排雙方和解，但林仍未履行，高院駁回他上訴。