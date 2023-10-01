我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3D列印社區南加年底落成 每棟售價超過97萬元

iPhone 15過熱有解 蘋果認了iOS 17漏洞 將盡快更新

屏東大火 失聯班長遺體尋獲 共10死113傷

記者劉星君、潘欣中／屏東1日電
屏東明揚科技9月22日傍晚發生大火釀10死，搜救人員於29日發現疑似是最後1名失聯的傅姓班長遺體，經DNA鑑定與傅姓班長相符，屏東地檢署完成相關流程後，遺體將交由家屬領回。(本報資料照片)
屏東明揚科技9月22日傍晚發生大火釀10死，搜救人員於29日發現疑似是最後1名失聯的傅姓班長遺體，經DNA鑑定與傅姓班長相符，屏東地檢署完成相關流程後，遺體將交由家屬領回。(本報資料照片)

屏東明揚科技9月22日傍晚發生大火釀10死，最後一名失聯的傅姓班長遺體終於在昨天尋獲，由於上半身遭大型機具重壓，搜救隊歷時6小時才將遺體抬出，家屬淚喊「回家了」。屏東縣長周春米表示，此案是明揚未依建照、使照申請使用，及未盡到申報貯存公共危險品責任所衍生人禍，後續加速檢討園區管理相關問題，中央地方一起面對。

明揚大火造成4名勇消殉職、6名員工罹難，113人受傷，至昨天仍有34人住院，其中兩人在加護病房。搜救行動至昨日為止，屏東消防局動員668人，包含警消344人、義消324人，車輛135車，加上工務處人力近百人次、小怪手24車次、大型怪手及破壞剪88車次、鏟土機22車次。

這幾天家屬每天到場等候44歲的傅姓班長被尋獲，傅男6歲及11歲的孩子天天問「爸爸找到了嗎？」讓人鼻酸。周春米說，消防隊原在廠房右側搜尋都無結果，後來研究透過土木技師、結構技師討論，研判一般人可能沿通道逃生，加強通道及廠房左側搜尋，終於找到。

昨分兩大組地毯式搜尋，長治分隊小隊長張哲豪獨自請一名明揚員工陪同指路，低身進入廠區另一側，不到5分鐘後發現失聯者上半身，取下其身上眼鏡、項鍊等部分物品供家屬指認，確認失聯傅姓班長。張哲豪說，從前天下午眼皮一直跳，當時懷疑是不是太累或中風前兆，也有同仁說，說不定今搜救就會找到失聯者了，結果應驗了這項預測，順利找到失聯員工，「讓他可以在中秋節回家團圓了」。

周春米說，園區管理縱使中央法規未明確，縣府會找園區所有相關消防安全討論，要確保員工、周遭居民生命財產安全，日後會討論園區是否要有消防分隊進駐。

明揚大火後，屏東地檢署組專案小組，董事長劉安晧、總經理呂英誠及製造部鄭姓協理均已交保候傳，檢調持續偵辦。另4勇消殉職公祭於10月5日舉辦。

中風

上一則

柯文哲啟程訪美快閃西岸2大城 鄒開蓮安排舊金山行程

下一則

6歲童遭父凌虐泡澡暈眩溺斃 父被訴

延伸閱讀

屏東明揚大火 最後失聯員工遺體尋獲

屏東明揚大火 最後失聯員工遺體尋獲
消促會控陳建仁說謊 10月9日擬夜宿凱道

消促會控陳建仁說謊 10月9日擬夜宿凱道
拒明揚董座上香 勇消家屬難原諒

拒明揚董座上香 勇消家屬難原諒
明揚燒出稽查漏洞 中央、地方互踢 藍批經部卸責

明揚燒出稽查漏洞 中央、地方互踢 藍批經部卸責

熱門新聞

10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

2023-09-28 19:30
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
作家李昂。（本報資料照片）

李昂酸「中學懷孕很恭喜」刪照了 博愛座女乘客：撤告過原本生活

2023-09-23 20:15
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04

超人氣

更多 >
如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍
杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金
高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度
10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％
峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門