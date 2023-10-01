6歲童遭父凌虐泡澡暈眩溺斃 父被訴

台中地檢署解剖發現男童新舊傷遍布，近日依對未滿18歲之人凌虐致死罪起訴徐男。(本報資料照片)

徐姓男子認為6歲兒子不聽話，連續用衣架狠抽、逼赤裸罰站，還對待幼童以軍事化口吻命他「喝水喝到第五壺」，否則就沖冷水，拿塑膠箱裝滿溫熱水讓兒子泡澡，男童被打到暈眩癱軟沉入溺斃，台中地檢署解剖發現男童新舊傷遍布，近日依對未滿18歲之人凌虐致死罪起訴徐男，全案依國民法官程序審理。

檢警調查，男童原由祖母照顧，徐男（37歲）直至2022年12月才將兒子接回豐原住家，沒多久就以小孩不服管教為由教訓處罰，徐男今年農曆年後常一手抓住男童，另一手再持凹折的衣架朝男童臀部、背部連續狠抽。

今年3月間，徐男再拿衣架抽打兒子，還命令「喝水要喝到第五壺」、「吃飯要快」，「不能讓老師和父母生氣」，恫嚇若違反就要被冷水沖洗、冷水浸泡處罰。

起訴指出，徐男5月間又情緒失控，要兒子舉寶特瓶高過頭、赤裸罰站，並繼續用衣架、傳輸線狠抽，把男童打到頭、臉及四肢都有大面積瘀傷，引發橫紋肌溶解，但徐男不帶兒子就醫，反而逼其繼續罰站，又怕幼兒園教師發現，乾脆禁止兒子去上學。

今年6月1日，徐男明知兒子被打到暈眩無力，卻拿長60公分、寬43公分，高39公分的塑膠收納箱裝滿溫熱水，命兒子在裡頭浸泡，不定時用蓮蓬頭朝他頭沖淋溫熱水。

男童身高僅120公分，被打到孱弱無力，徐男容任兒子泡溫熱水超過半小時，還用蓮蓬頭澆淋熱水，把兒子燙到手腳脫皮，徐男後來驚見兒子溺水，緊急送醫搶救不治，徐案發後遭檢察官聲押獲准。