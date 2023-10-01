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境外緝逃成本高 傳另給該國執法人員「加班費」

記者李奕昕／台北1日電
康友製藥公司董事長黃文烈（中）在泰國落網，被押解返台歸案。（本報資料照片）
康友製藥公司董事長黃文烈（中）在泰國落網，被押解返台歸案。（本報資料照片）

執法機關追查潛逃出境通緝犯須請求外國協緝，但台灣外交處境弱勢、兩岸關係冷淡，執行不易。官警說，境外緝逃成本高，「與其事後抓人，事前防逃才是關鍵」。

康友製藥公司董事長黃文烈涉吸金201億元台幣（約6.2億美元），2020年7月飛往新加坡，向內政部申請喪失中華民國國籍，竟獲內政部許可，7天後北檢發布通緝，今年5月他在泰國落網，稱非台灣人。刑事局派員赴泰國總檢察署、移民總局溝通，6月遣返歸案。

依國籍法，偵查或審判中刑事被告，不許可喪失國籍。據了解，內政部查詢法務部開案系統，起初是僅公司被告，黃未列被告，核發許可時未再確認，檢方函文內政部才撤銷許可，案發後內政部與檢警開會協調，要求核發時要再確認。

官警說，跨國合作講究互惠，否則「對方憑什麼特別幫你？」2018年5月刑事局協助菲律賓抓捕偷渡赴台的幫派首腦、市議員帕洛吉諾格，同年9月菲國「回禮」協緝在台殺人分屍潛逃菲國的雙重國籍男子孫武生。

另外，儘管執法機關不證實，外傳台灣請求外國協緝，常得在檯面下捐贈該國執法人員「加班費」、「設備費」，勞民傷財。

內政部 泰國 通緝

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