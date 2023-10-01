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防逃不力 官警：台灣成逃犯天堂 8000通緝犯潛逃境外

台灣新聞組／台北1日電
國寶集團總裁朱國榮（右）因炒作股票、內線交易被判重罪，未料案件上訴三審期間棄保潛逃，高等法院9月28日對朱發布通緝，時效至2058年。(本報資料照片)
國寶集團總裁朱國榮（右）因炒作股票、內線交易被判重罪，未料案件上訴三審期間棄保潛逃，高等法院9月28日對朱發布通緝，時效至2058年。(本報資料照片)

國寶集團總裁朱國榮因炒作股票跟內線交易分別遭法院判重刑，日前棄保潛逃，台灣高等法院9月28日發布通緝，但這不是特例，警方估計，潛逃境外的通緝犯約8000人，許多被告在偵查、審理期間或判決有罪後逃亡，不少人潛逃出境後，甚至加入詐騙或販毒集團。

官警多批評，政府欠缺防逃、緝逃的系統性管理機制，機關分工模糊、橫向聯繫薄弱，讓台灣成為「逃犯天堂」。

官警觀察，潛逃境外通緝犯約7成在大陸、3成東南亞，其中4成從事詐團機房或洗錢水房，2成製造、販賣或運輸毒品，政府防逃不力更變相助長犯罪。

朱國榮因炒作龍邦股票案，法官裁定以4億元（台幣，下同，約1200萬美元）交保，限制出境且每天必須到派出所報到，另外，朱被控涉及中信金併台壽保內線交易部分，也以1億元獲交保。但他無視5億保金，上個月中旬就未依規定到台北市信義警分局三張犁派出所報到，除傳聞偷渡菲律賓、也傳出日前在大陸現身。三張犁所長則因延誤通報被火速拔官，基層多抱屈，質疑警政署受高層壓力找代罪羔羊。

朱國榮如今逍遙法外是事實，要如何確保類似朱國榮的重大經濟罪犯能入監服刑，法務部官員表示，可仿效美國法律的「有罪羈押」制度，在被告宣判有罪將入獄之際，即予以羈押，會再與司法院研議修法。

刑訴法規定，法院許可停止羈押時，認有必要者，得定相當期間，命被告定期向法院、檢察官或指定機關報到，實務上法官、檢察官都命被告到派出所簽到。

北市1名派出所長說，被告報到時間不一，每天、每7天、每30天都有，所長不可能24小時緊盯，通常會睡前檢查簿冊蓋章，有時3、5天看一次簿冊。

「難道一個月後發現潛逃也怪警察？」他說，被告有意逃亡，要求報到也無法嚇阻，諸多防逃問題不該由警察「背鍋」，法院應加強科技設備監控，若須警察機關協助，應提供警方電子化簽到管制系統，被告未於指定期間報到時自動警示，減輕警察負擔。

若被告潛逃，院檢會發布通緝，但官警說，發布時欠缺標準作業流程及聯繫機制，未同步調閱出境紀錄及向外交部註銷護照，僅由執法機關個案查處，警政署、調查局、移民署分工混亂，各自為政。

官警說，院檢發布通緝後「不管事」，執法機關「各自認領」，刑事局將重心放在社會矚目重大案件，地方警局「只抓好抓的」，剩下的通緝犯「無人認領」。官警建議，應檢討緝逃分工，建立註銷護照機制，定期提供名單給國外友軍，讓出境逃犯無法再循正常管道移動至其他國家。

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通緝 股票 東南亞

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