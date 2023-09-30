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組裝表冒充瑞士愛其華名表 14年撈1500萬美元

記者曾健祐／台中30日電
調查局查出楊男14多年來賣的2萬多支假Og手表，不法所得達4.7億台幣。(本報資料照片)
調查局查出楊男14多年來賣的2萬多支假Og手表，不法所得達4.7億台幣。(本報資料照片)

梅華精密、仁徠貿易公司楊姓負責人多年前購入瑞士Ogival公司愛其華名表的商標，對外號稱賣的Og手表均為「瑞士製造」，調查局追查驚覺手表僅機芯是瑞士進口，其餘零件都是自行購買、台灣及香港師傅組裝，認定楊男14多年來賣的2萬多支手表、不法所得達4.7億元（台幣，下同，約1500萬美元），檢方近日依加重詐欺罪起訴楊男及2名經理。

調查局去年搜索楊男住處、梅華精密、仁徠貿易公司等14處，發現組裝師傅在梅華精密公司現場組裝Og名表，當場法查扣2963支Og名表，市價高達1億5247萬8800元，另查扣楊男名下6筆破億元不動產。

調查發現，Og名表除機芯自瑞士進口外，其餘零件都是自行生產或購買，但楊男先將Og名表表面、表殼底蓋標記為「SWISS MADE」（即瑞士製造）並將少部分手表組件出口至香港後轉送至瑞士組裝，以獲得「瑞士產地證明」。

檢調查出，大部分Og名表是仁徠貿易公司、香港愛其華公司的師傅組裝，卻誤導消費者認為所有型號Og名表皆瑞士原裝進口，符合「SWISS MADE」標準。

台中地檢署透過法務部向瑞士聯邦政府提出司法互助，2022年獲瑞士政府函覆Og名表於瑞士實際組裝型號、數量，證實楊男大量以非瑞士組裝Og名表標榜「SWISS MADE」販售。

檢調統計，楊男於2006至2020年間，透過各大購物平台販售假愛其華手表2萬6828支，不法所得4億7541餘萬元。

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