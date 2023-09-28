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側錄視訊課活春宮 3軍校生判刑

記者曾健祐／台中28日電
國防大學政戰學院。（本報資料照片）
國防大學政戰學院。（本報資料照片）

2021年疫情三級警戒時，國防大學政戰學院以視訊同時和960多人上課，卻傳出有男女學生「活春宮」影片外流，經查是3名男同學竊錄散布，一審被依妨害風化判拘役10至40日；3人上訴主張已和解，法院考量師長對他們課業、處事態度正面評價，撤銷改判5至15日，均緩刑2年，全案確定。

檢方、憲兵隊調查，郭姓、賴姓及鄭姓男學生2021年7月9日經校方實施遠距視訊「作戰間通信系統操作保養與運用」課程時，郭等人發現其中一對男女同學，趁下課在住家內性交，且因設定視訊虛擬背景不當，導致性交過程全被拍下，當時仍在線上的同學均得以觀看。

郭、賴及鄭竟分別用電腦錄影長達2分鐘、10秒鐘，或是截圖4、5張，再各自上傳到他們和同學的LINE群組中，雖然三人上傳幾分鐘就認為不妥收回，但不雅影片隨之流傳曝光。

三人經國防大學委託國防部最高軍事法院做內部調查，時隔近一個月才主動到桃園憲兵隊自首；台中地院一審簡易庭審酌，郭等人危害社會善良風俗，考量他們無前科、年紀尚輕，犯後坦承，各依犯散布猥褻影像罪、散布猥褻圖片罪，判拘役40日、40日，10日。

郭等三人不服，並僅針對量刑部分上訴，主張已和2名告訴人和解請求緩刑。台中地院二審合議庭查，郭等3人犯後向桃園憲兵隊自首予以減刑，且三人提上訴後已經和遭偷拍的男、女和解。

二審考量，郭等案發後隨即跟師長面報、坦承錯誤，認定有悔意撤銷改各判拘役15日、15日及5日，均得易科罰金，均緩刑兩年。

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