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拒明揚董座上香 勇消家屬難原諒

記者劉星君、潘欣中、王勇超／屏東28日電
明揚董事長劉安晧（中）昨到殯儀館向罹難者家屬致歉。（記者潘欣中／攝影）
明揚董事長劉安晧（中）昨到殯儀館向罹難者家屬致歉。（記者潘欣中／攝影）

明揚國際科技屏東廠爆炸造成九死逾百人傷，至今還有一名員工失聯，明揚董事長劉安晧27日到四名殉職消防隊員和三名罹難員工的靈堂上香，遭殉職消防員施寶翔的家屬拒絕，家屬說「真的無法原諒，見面會更心痛」；殉職消防員賴俊儒的父親則說，「希望孩子的性命能喚起政府對工安和消防人員救災安全重視，不要讓他們白白犧牲」。

劉安晧到屏東市殯儀館上香，全程表情凝重，逐一向家屬致歉說「 對不起！有任何需要都會盡最大力量協助」。賴俊儒的父親對劉安晧說，若明揚不要超量存放危險原料，若能在救災第一間提供正確資料，兒子也許就不會命喪火場了。劉安晧向家屬致歉，也邀家屬今天到明揚廠區大門參加祈福法會。

鴻海集團創辦人郭台銘也到靈堂上香，郭向賴俊儒的英國籍新婚妻子說「He is a hero（他是英雄）」；郭台銘說，「他們都是大家心目中的英雄，特地來向他們致上最高的敬意」，也提出增補人力解決超勤工作、改善裝備城鄉差距、調整超勤津貼上限、擴大運用科技救災和落實資訊權五大訴求，主張要制度上的改革。

另外，屏東地檢署指出，明揚爆炸案列他字案調查。

郭台銘 鴻海

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